Vuoi cambiare operatore di rete fissa? Ti aiutiamo a scegliere il più veloce

Vi mostriamo quali sono i migliori operatori di rete fissa in Italia, e le offerte più interessanti del momento sulla fibra ultraveloce.

Secondo uno studio di Ookla, società di servizi di diagnostica Internet, che fornisce gratuitamente analisi di prestazioni di rete, Tiscali guida la classifica della velocità fissa italiana in H2. D’altronde a vincere lo scorso anno l’Ookla Speedtest Awards 2021 è stata proprio lei, con 82,77 punti rispetto a Fastweb (68,18), Wind (62,51), Vodafone (61,33) e Telecom Italia (43,52). Ma un servizio non si sceglie solo per la velocità, e dipende sempre dai gusti e dalle esigenze di ciascuno di noi. Pertanto è sempre opportuno visitare i siti ufficiali delle varie compagnie per avere bene chiarito ogni particolare su offerte e servizi. Noi, intanto, abbiamo stilato una lista di offerte potenzialmente interessanti, per fornirvi uno spunto iniziale dal quale partire per farvi una prima idea. I prezzi fanno riferimento al momento in cui scriviamo: tenete quindi conto che alcuni di questi sono legati a delle promozioni in corso con scadenza entro il 31 gennaio 2022.

Fibra ultraveloce, ecco tutte le offerte più interessanti del momento

Fastweb propone invece il pacchetto Casa che a 28,95€ al mese offre fibra ultraveloce, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, corsi Fastweb Digital Academy, attivazione linea e internet Box NeXXt, che include anche Alexa. Dove è prevista la copertura in fibra ottica, le velocità raggiunte variano da 30 Mega fino a 2,5 Giga a seconda del tipo di Fibra con cui l’operatore raggiunge l’abitazione. Una promozione nell’insieme molto interessante, soprattutto per chi fa un uso intenso delle rete anche per vedere serie TV e show in streaming.

L’offerta di Iliad prevede fino a 5 Gbit/s complessivi in download e fino a 700 Mbit/s in upload come velocità massime supportate dalla sua rete FTTH EPON, mentre in quelle coperta con coperte con tecnologia FTTH GPON scende a 1 Gbit/s massimo in download e fino a 300 Mbit/s in upload. Include chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali con un costo pari a 15,99 euro al mese per gli utenti mobile Iliad, e di 23,99 euro euro mese per tutti gli altri, senza vincoli contrattuali, costi nascosti e rimodulazioni.

Il pacchetto più interessante proposto da Vodafone è invece Internet Unlimited, che con 24,90 € al mese consente agli abbonati di chiamare da fisso e navigare senza limiti con velocità possibile a fino a 2.5 Gigabit/s. C’è poi TIM, che offre il servizio Premium Fibra in offerta solo online a partire da 29,90 euro mensili con modem, velocità laddove possibile fino a 1 Giga in download e 300 Mega in upload, e chiamate illimitate incluse della durata di 24 mesi.

WindTre parte da 22,99 euro al mese ma in convergenza per chi ha già una Sim Wind, in caso contrario il costo è di 26,99 euro mensili per i primi 48 mesi per avere con la sua Super Fibra, modem Wi-Fi 6, Amazon Prime e GIGA illimitati e solo on-line chiamate illimitate incluse. Infine abbiamo Sky Wifi a 24,90 € al mese per navigare tutti senza limiti e interruzioni in ogni angolo della casa. Con un’offerta dedicata per provare la TV di Sky e in più Netflix e Sky Wifi Hub intelligente.

Infine vi segnaliamo Tiscali, per la quale i test di Ookla hanno indicato una velocità in download pari a 398,86 Mbps e di 262,38 Mbps in upload. A oggi in tal senso resta la migliore in Italia: con la doppia proposta Fibra + Mobile con fibra fino a 1 Giga, chiamate illimitate verso fissi e cellulari, modem Super WiFi gratis e attivazione inclusa a 23,95€ al mese, o Ultrainternet Fibra con fibra fino a 1 Giga, chiamate a consumo verso fissi e cellulari, modem Super WiFi gratis e attivazione inclusa a 25,95 € al mese. A voi la scelta: per saperne di più su ciascuna promozione e sulle caratteristiche di ogni pacchetto, vi invitiamo a cliccare sull’operatore telefonico che vi interessa tramite questo menù rapido: