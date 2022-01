Huawei Watch GT Runner è il nuovo wearable del colosso cinese pensato per chi ama correre: scopriamo tutte le caratteristiche e non solo.

Nel giorno in cui Huawei porta in Italia anche i nuovi smartphone Huawei P50 Pro e P50 Pocket, il colosso cinese svela anche lo smartwatch Huawei Watch GT Runner. Si tratta di un wearable molto particolare e finalizzato soprattutto a chi ama correre sul serio, ma rappresenta anche una scelta più che valida per gli utenti alla ricerca di uno smartwatch con un bel design e tutti i sensori di ultima generazione per tracciare le prestazioni fisiche e lo stato di salute.

Huawei Watch GT Runner: caratteristiche e design

L’elemento peculiare che distingue lo smartwatch Huawei dagli altri smarwatch presenti sul mercato – come Apple Watch Serie 7 o Samsung Galaxy Watch4 -, è la presenza del sensore per il battito cardiaco Huawei TruSeen 5.0 che si serve di ben 8 sensori e un corredo di algoritmi e dell’intelligenza artificiale per per analizzare tutti gli aspetti più importanti durante la corsa.

Il tracciamento corretto e preciso della distanza percorsa viene registrato dal sistema GNSS (GPS+BeiDou+GLONASS+Galileo+QZSS) già da tempo presente sulla linea Forerunner di Garmin, il quale viene per la prima volta impiegato all’interno di uno smartwatch a marchio Huawei. La struttura del device è caratterizzata da un sapiente mix di materiali solidi e leggeri come la ceramica e il titanio, ideali per resistere agli stress meccanici durante l’attività sportiva e non appesantire il polso del corridore con i suoi 38.5 grammi di peso.

Gli atleti, durante e dopo la corsa, potranno controllare alcuni parametri come l’intensità dell’allenamento, il livello di affaticamento, il tempo di recupero, il livello del battito cardiaco e molte altre statistiche ideali per migliorare la propria prestazione. Con più 100 attività fisiche riconosciute, il wearable registra anche l’ossigenazione del sangue, la qualità del sonno, il livello di stress e molto altro.

Prezzo e disponibilità

