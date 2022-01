Philips, tutte le novità 2022, dal nuovo OLED807 al sistema Fidelio

L’azienda olandese annuncia la sua nuova gamma di OLED e contestualmente anche il nuovo eco-sistema AV wireless Philips Fidelio.

Philips ha annunciato le novità che aspettano i suoi fan per questo 2022. Dalla gamma Philips Sound GO per gli sportivi, con le nuove cuffie ‘ibride’ Philips A7507 true wireless ANC e i nuovi speaker Bluetooth portatili Philips S7807 e S4807, fino alla nuova TV Philips 8807 Performance Series. Ma tra i prodotti svelati dall’azienda olandese, a spiccare sono in particolare l’OLED807 Ambilight e il nuovo eco-sistema AV wireless Philips Fidelio con la Philips Fidelio FB1 soundbar, il subwoofer wireless Fidelio FW1 e lo speaker wireless Fidelio FS1.

Philips OLED807: le specifiche

Philips TV introduce un’ampia serie di miglioramenti delle prestazioni per garantire che la nuova serie Philips OLED807 Ambilight mantenga le sue pluripremiate prestazioni. Oltre a un processore per l’elaborazione delle immagini P5 AI di sesta generazione migliorata, l’OLED807 sarà dotato del più recente pannello OLED-EX. Il nuovo OLED807 sarà disponibile in Italia a partire dal terzo trimestre 2022.

Il pannello OLED-EX del TV sostituisce i composti a base di idrogeno all’interno della sua costruzione con il deuterio, più efficiente e stabile, per offrire un aumento dell’emissione luminosa del 30% rispetto a un pannello OLED standard. I miglioramenti all’elaborazione AI del P5 di sesta generazione includono l’integrazione di una maggiore ‘intelligenza’ all’assorbimento del sensore di luce del TV nella funzionalità AI del set. In sintesi:

Migliorato il processore per l’elaborazione delle immagini P5 AI di sesta generazione

Il pannello OLED EX di nuova generazione offre un aumento del 30% dell’emissione luminosa rispetto ai normali pannelli OLED

Nuovo sistema Ambilight migliorato su quattro lati con maggiore dettaglio e precisione dei colori per un’esperienza visiva totalmente coinvolgente

Ambient Intelligence ulteriormente migliorata regola in tempo reale la luminosità, il gamma e il colore per adattarsi alle mutevoli condizioni di illuminazione dell’ambiente circostante

Compatibilità con IMAX migliorata

Modalità AI Auto Film estesa con una nuova opzione di immagine intelligente cristallina

La nuova barra per il gaming sullo schermo offre impostazioni ottimizzate per i diversi generi di game

Potente sistema audio 2.1 e di alta qualità da 70W

OLED807 può agire da diffusore centrale dedicato, mentre la tecnologia DTS-Play-Fi permette di creare facilmente un sistema AV senza fili

HDMI2.1 con larghezza di banda 48Gbps con supporto HDR VRR 48-120Hz

Philips OLED807 è disponibile nelle misure da 48″, 55″, 65″ e 77″, e sarà in vendita in Italia a partire dal terzo trimestre 2022 ai seguenti prezzi consigliati al pubblico: Philips OLED807 da 48”: 1.499 Euro; Philips OLED807 da 55”: 1.799 Euro; Philips OLED807 da 65”: 2.499 Euro, e OLED807 da 77”: 3.999 Euro.

Nuova serie di soundbar intelligente

Contestualmente alla nuova gamma di TV OLED, la sezione sound di Philips presenta in anteprima tre nuovi modelli premium di soundbar, i primi ad essere disponibili sul nuovo eco-sistema AV dedicato a Fidelio, durante la seconda metà del 2022. Tutti i prodotti saranno caratterizzati da una finitura di prestigio che include materiali come il legno, l’alluminio e la pelle sostenibile Muirhead. La nuova soundbar, il subwoofer e l’altoparlante satellite sono stati progettati per portare le prestazioni Fidelio e il design coerente della gamma sullo streaming audio multi-room, multicanale e di alta qualità.

Il sistema AV wireless Philips Fidelio si basa sulla tecnologia proprietaria DTS Play-Fi che utilizza un eco-sistema premium audio multi-room, controllata da App, per offrire una connessione e uno streaming facile e senza soluzione di continuità tra TV compatibili, dispositivi mobili, soundbar e altoparlanti, che si trovano in tutta la casa. La nuova gamma Philips Fidelio funziona anche come eco-sistema ‘intelligente’, dove ogni altoparlante può ‘rilevare’ quando è stato collegato a un altro, sia che si tratti della soundbar Philips Fidelio FB1, il subwoofer Philips Fidelio FW1 o il Philips Fidelio FS1 come canali posteriori o aggiungendo un secondo Fidelio FS1 in abbinamento stereo, in ogni caso i prodotti si regolano automaticamente per garantire sempre la migliore prestazione acustica possibile.