Le reazioni di iMessage stanno arrivando sui Messaggi Google

Google fornisce supporto alle reazioni presenti su iMessage, inserendole nella loro applicazione di messaggistica, Messaggi Google.

Se ne parlava ormai da tempo, e finalmente Google ha deciso di fornire il proprio supporto alle reazioni targate Apple per la propria piattaforma per messaggi, note come Tapback, che vengono inviate degli altri utenti quando si vuole indicare un qualunque stato d’animo per uno specifico testo, in maniera molto veloce e intuitive.

Nonostante, come accennato il supporto fosse ormai solamente questione di tempo e di lavoro del colosso della ricerca, fino a oggi abbiamo visto la compagnia “tradurre” le reazioni degli utenti iOS in dei testi che indicavano i relativi stati d’animo (come ad esempio, ha messo mi piace).

Arrivano le reazioni di iMessage su Google Messaggi

In questo modo, troviamo le stesse reazioni che gli utenti iOS hanno quando si scambiano messaggi, ma c’è da dire che un’eccezione è purtroppo per ora presente, dato che Google ha cambiato alcune delle emoji con altre simili, mantenendo fondamentalmente intatto il significato, ma non supportando l’esatta figura scelta dagli utenti che reagiscono.

Ad anticipare il tutto era stata la funzione della beta di Google Messaggi, come riportato da 9to5Google, e al momento la novità non è ancora stata rilasciata in via ufficiale, seppur è molto probabile che sia solamente questione di tempo prima che tutti gli utenti abbiano modo di metterci mano.

Per tutti gli utenti che hanno modo di mettere mano sulla beta, sarà subito facile iniziare a sfruttare la novità fornita dalla compagnia di Mountain View, dato che questa risulterà per tutti già attiva di default. Tuttavia, chiunque vorrà tornare indietro di qualche mese e fermare le sue funzionalità, potrà con facilità disattivare il tutto dalle impostazioni dell’applicazione, selezionando la relativa opzione dedicata al mostrare le reazioni degli utenti iPhone come emoji.

Non ci resterà che vedere quando finalmente la compagnia avrà modo di rilasciare questo supporto avanzato per tutti gli utenti, rendendo sempre più facile utilizzare il proprio ecosistema quando questo si collega ad altri.