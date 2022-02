Tutti pazzi sui social per i meme sul 2222

Il mondo impazzisce per i meme sul 2222, legati alla giornata di oggi e al suo numero strano, ovvero mercoledì 2 febbraio 2022.

Lo chiamano il Giorno del Due, Two’s Day, e si tratta della giornata di oggi (in teoria). Se vediamo bene, oggi il calendario segna 2 febbraio 2022, che in forma breve diventa 2/2/22 (2222), un numero particolare e unico. La gente è impazzita su internet, creando un circolo di meme su questa giornata, affermando anche che se oggi fosse stato un martedì, avremmo avuto la giornata perfetta.

D’altronde in inglese martedì si dice Tuesday, che pronunciato suona come Two’s Day, il giorno del 2. Alcune persone però hanno evidenziato subito che in realtà, c’è un errore grave: nonostante la giornata di oggi presenta quattro volte il numero due, il vero Giorno del Due arriverà tra 20 giorni.

Il web impassisce per la giornata del due, il 2222

Se infatti facciamo i conti, il 22 febbraio 2022 avremo 22/2/22: stavolta però, verrà di martedì, definendo quindi alla perfezione il Giorno del Due. Mentre quindi il web impazza su quale delle due giornate sia quella perfetta.

Il metodo di comunicazione più diffuso riguardo le varie idee (strampalate o meno) su questa giornata è stato quello dei meme sul 2222: una serie di foto infatti hanno colorato la rete con battute su questa giornata. Ciò che però è più interessante riguarda molti siti che hanno proposto addirittura attività da fare in questa giornata particolare.

Non è la prima volta che i numeri del calendario fanno questi tipi di scherzo: è successo in passato di avere giornate simili, come il 1/01/2011, ma vanno per la maggiore anche le date palindrome, dove i numeri sono gli stessi se letti in un verso o nell’altro.

Nel caso di oggi (o del 22, a seconda di quale fazione appoggerete), il numero è identico (anche se letto all’americana, ovvero 2/2/22 e 2/22/22), ma questo febbraio è carico di tante date interessanti: abbiamo infatti pure il 20/2/22, che se scritto all’americana diventa 2/20/22, un numero identico se letto in un verso o nell’altro.