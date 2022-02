Il nuovo yacht di Jeff Bezos e il ponte di Rotterdam smantellato…

Jeff Bezos ha pagato Rotterdam per smontare parzialmente il loro ponte così da poterci passare con il suo yacht da 485 milioni di dollari.

I soldi muovono il mondo, e sembra a quanto pare anche i ponti: Jeff Bezos, ex-CEO di Amazon, ha deciso di passare sotto al ponte di Rotterdam con il suo yacht da 485 milioni di dollari. Per farlo però, dovrà far smontare parzialmente il ponte (che ha la bellezza di 145 anni), e per farlo pagherà.

Oceanco ha costruito lo yacht dell’ex-CEO di Amazon Jeff Bezos e lo ha fatto ad Ablasserdam, vicino Rotterdam: per muovere lo Y721 (questo il nome dello yacht) però dovrà passare sotto al Koningshaven Bridge, ponte esistente dal 1878 e che ora dovrà essere smontato centralmente per far “uscire” la gigantesca nave.

Lo yacht Y721 dovrà passare sotto al ponte, Bezos pagherà l’operazione

Un portavoce del sindaco di Rotterdam ha detto ad AFP che “è l’unica strada verso il mare”, e che Jeff Bezos pagherà l’operazione completamente. Il ponte, che venne distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale dai nazisti nel 1940, ora dovrà essere smontato nella parte centrale così da far passare il gigantesco yacht.

Il super yacht Y721 sarà la più grande costruita da Oceanco – se non la più grande di sempre – sarebbe stato potuto costruire parzialmente presso la base vicino Rotterdam, per poi farlo uscire e concluderlo in un’altra fabbrica, ma il costruttore ha evidenziato che questo processo avrebbe inficiato sulla durata e la qualità, visto che “per costruire qualcosa di grande, servono tutti gli strumenti al posto giusto, e non averli richiederebbe di fare avanti e indietro”.

Il consiglio comunale aveva fatto riparare il ponte nel 2017 di recente, e aveva promesso di non smantellarlo più, ma il fatto che Rotterdam è stata dichiarata la capitale marittima d’Europa richiede certamente un’accessibilità maggiore. Non sappiamo ancora quanto pagherà Jeff Bezos per fare questo lavoro, ma di certo il miliardario fondatore di Amazon non perderà il sonno per una spesa di questo tipo.