Jennifer Lopez canta nel metaverso, grazie a Snapchat

La famosa cantante Jennifer Lopez sbarca nel metaverso con un concerto virtuale organizzato completamente sulla piattaforma di Snapchat.

Nella guerra tra i social, l’obiettivo principale ad ora è entrare nel metaverso, mondo virtuale sempre più popolato da eventi e attività. Snapchat fino ad oggi sembrava estranea all’attività, almeno fino all’organizzazione di un concerto di Jennifer Lopez sulla propria piattaforma per sponsorizzare il nuovo film Marry Me.

L’azienda, in collaborazione con Universal, sta organizzando quindi un concerto virtuale con Jennifer Lopez e il cantante Maluma, ovviamente entrambi in versione Bitmoji. Il concerto non sarà organizzato sulla piattaforma Snapchat, ma per entrare nel sito dedicato sarà necessario fare login con quelle credenziali.

Anche gli spettatori compariranno come Bitmoji, partecipando in tutto e per tutto all’evento, e ci saranno delle attività interattive che potranno essere fatte durante la durata del concerto. Tra quelle note, si potrà far partire una sorta di onda di gruppo, o addirittura far partire una serie di laser.

L’evento si terrà oggi, 3 febbraio, e come detto servirà per sponsorizzare il film Marry Me, con protagonisti i due cantanti. La durata di questo evento sarà di circa 10 minuti, e andrà ad accodarsi alla serie di concerti già fatti nel corso del tempo, soprattutto dopo il problema legato alla pandemia di Covid-19.

I concerti virtuali infatti sono diventati sempre di più una delle esperienze del metaverso più apprezzate: tra le tante piattaforme, brilla nell’organizzazione di cose simili proprio Epic Games con Fortnite, che ha preso lo stile di gioco e l’ha riproposto per fare anche eventi live di questo tipo.

La differenza tra Snapchat e Facebook (e affini) sta nel fatto che la prima azienda non vuole creare un mondo dove fuggire, ma una serie di eventi e esperienze: d’altronde il termine metaverso viene da un romanzo fantascientifico dove l’idea era quella di “rifugiarsi” al suo interno, come scappando dalla vita reale, cosa da cui Snapchat si dissocia.