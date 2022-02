Le cinque offerte mobile più interessanti con nuovo numero

Nuovi numeri e operatori: abbiamo scelto le cinque migliori offerte attualmente disponibili per mobile.

Destreggiarsi nel vasto universo delle offerte mobile non è cosa facile e le esigenze personali, dal costo alle caratteristiche di cui non si può fare a meno, fanno davvero la differenza quando si tratta di acquistare una nuova SIM. Oggi vogliamo strizzare l’occhio a coloro che sono alla ricerca di un’offerta che sappia abbinare la qualità alla quantità, magari a un prezzo accessibile. Badate bene, non parliamo necessariamente delle promozioni più economiche, ma di quelle che propongono nell’insieme più servizi potenzialmente interessanti a un costo tutto somamto ragionevole.

Le migliori offerte mobile per nuovi numeri

Very propone una delle offerte più interessanti del momento. Con 7,99€ al mese, infatti, chi attiva un nuovo numero ha a disposizione ben 100GB in navigazione, e chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili. La promozione dell’operatore virtuale del gruppo WindTre, disponibile a questo indirizzo, offre anche la SIM Gratis online e le spese di spedizione gratuite per inviarla fino a casa.

Altrettanto interessante è la promozione fatta da Iliad, che tra le offerte più convenienti in rapporto qualità-prezzo, a 7,99€ al mese propone chiamate e SMS illimitati verso tutti più 80 Giga di traffico internet in 4G e 5G. Se i GB vi sembrano pochi rispetto a quelli offerti dalla concorrenza, sappiate però che la promo include la possibilità di mantenere il vostro numero e di effettuare chiamate illimitate gratis in sessanta paesi.

Parecchio interessante è anche la proposta che fa Kena: l’offerta a 7,99€ comprende 5 Giga 4G (inclusi 5,5GB in 3G per navigare in Europa), minuti e SMS illimitati. L’Offerta è sottoscrivibile solo per chi attiva online un nuovo numero Kena Mobile, si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata se il Credito Residuo della SIM è sufficiente, e prevede un contributo di attivazione di 4,99€. Il costo per la SIM è gratuito.

In promozione fino al 7 febbraio c’è poi Tiscali Smart 70, che propone 70 Giga in navigazione in 4G utilizzabili in Italia, minuti illimitati e 100 SMS al prezzo di 7,99€. La promozione include inoltre una serie di servizi extra gratuiti, come per esempio il trasferimento di chiamata e la segreteria telefonica, i controlli consumi e le spese extra dal MyTiscali.

Costo di attivazione gratuito, della SIM 10 euro. Ricarica automatica su Conto Bancario o Carta di Credito. Infine segnaliamo TIM International Promo. Con 8,99€ al mese potete avere 70 Giga e chat senza limiti, minuti illimitati e 1000 SMS. Attenzione però: l’offerta è valida solo per nuovi clienti nati all’estero.