Asus VivoWatch 5 arriva anche in Italia: prezzi e disponibilità

Asus svela anche in Italia il suo nuovo VivoWatch 5: il dispositivo vanta caratteristiche premium e un design alla moda con un prezzo di listino di 349,00€

Finalmente Asus svela il nuovo VivoWatch 5 anche da noi in Italia; il device è disponibile per l’acquisto con rezzi ch partono dai 349,00€. Offre diverse funzionalità chiave come il monitoraggio dello sport, della salute, delle attività quotidiane e molto altro ancora.

Asus VivoWatch 5: le caratteristiche

Ci siamo: Asus ha appena annunciato la messa in vendita del suo nuovo smartwatch VivoWatch 5. Questo gadget è perfetto per il monitoraggio della salute, delle attività spotive e di molto altro ancora.

Si tratta di un gadget pensato per gli amanti del benessere che amano restare aggiornati con i propri social in tempo reale, anche durante gli allenamenti. Si può tenere sotto controllo la propria salute, il sonno, si possono monitorare i progressi in ambito sportivo e molto altro ancora. Il wearable è ottimo pure per tutti coloro che soffrono di disturbi di salute come l’ipertensione.

La batteria di questo prodotto è semplicemente eccezionale: troviamo 14 giorni di durata con una singola carica. Esteticamente è tutto nuovo, ha un design alla moda e classicheggiante al tempo stesso, è costruito con materiali premium e appre robusto e resistente. Segnaliamo anche la presenza dell’impermeabilità fino a 50 metri. Si può acquistare con i cinturini in pelle bianca o arancione ma ce ne sono tanti altri che si sposano con le esigenze estetiche di ognuno.

Sul fronte della connettività poi, troviamo l’app Asus HealthConnect con cui si può tenere traccia di tutto in modo semplice e immediato: pressione sanguigna, frequenza cardiaca, SpO2 e molto altro ancora. Tutte le informazioni sono reperibili nell’app e ci sono anche i suggerimenti che migliorano la propria salute.

Dove si può acquistare?

Sarà disponibile a brevissimo presso gli Asus Gold Store e nei principali negozi di elettronica di consumo. Il prezzo consigliato è di 349,00€ e i cinturini costano 26,99€ cadauno.