Iliad lancia offerta per Vodafone Italia

Secondo Bloomberg, Iliad ha presentato la settimana scorsa un’offerta concreta per acquisire Vodafone Italia.

A poche settimane dalla notizia, poi smentita, di una possibile fusione tra Iliad e Vodafone, la questione dell’imminente matrimonio tra le due aziende torna prepotentemente alla ribalta. Secondo quanto rivelato da Bloomberg, infatti, che cita come fonte un anonimo informatore “a conoscenza della questione”, Iliad avrebbe presentato un’offerta per acquisire la divisione italiana di Vodafone.

Iliad-Vodafone, si fa?

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Iliad avrebbe presentato la sua offerta al CDA di Vodafone la settimana scorsa. Vodafone Group, che come ha dichiarato mercoledì l’amministratore delegato Nick Read, è alla ricerca di opportunità di fusione in varie nazioni d’Europa, tra cui Regno Unito, Spagna, Portogallo e Italia, (da qui i contatti con Deutsche Telekom AG e Three UK) starebbe quindi valutando la questione. Anche perché le fonti parlano di acquisizione per la divisione italiana di Vodafone, mentre Read ha sempre dichiarato che la sua azienda era interessata a costruire delle sinergie con altre realtà.

Ad ogni modo, il CEO di Iliad Italia, Benedetto Levi, era stato chiaro quando aveva dichiarato al Sole 24 Ore che l’azienda francese era aperta all’acquisto di un operatore rivale: “Se un’azienda, in tutto o in parte, si renderà disponibile sul mercato, la valuteremo senza alcun preconcetto”.

La notizia di una possibile fusione tra Iliad e Vodafone era letteralmente deflagrata un sabato sera, quando la Reuters aveva pubblicato la notizia. Secondo quanto riportato dalla nota agenzia di stampa internazionale, che citava fonti anonime, i due operatori erano in trattativa per concludere un accordo che avrebbe unito le loro rispettive attività in Italia. Una sinergia importante, che in un settore dove la concorrenza di TIM è spietata e sono necessari grossi investimenti, soprattutto per la fibra, avrebbe portato (o porterebbe) la nuova nata a detenere una quota del 36% sul mercato della telefonia mobile, generando un possibile fatturato di sei miliardi di euro.