Oggi è il Safer Internet Day 2022: più sicurezza per i minori

Safer Internet Day: laboratori online, dirette su Facebook e YouTube, tra le iniziative messe in campo dal Ministero dell’Istruzione.

Oggi è il Safer Internet Day 2022, la Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet e alla sensibilizzazione per i rischi che comporta utilizzare la Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Quest’anno l’appuntamento, con il consueto motto “Together for a better Internet”, propone un fitto programma di iniziative messe in campo dal Ministero dell’Istruzione, coordinatore di “Generazioni connesse”, il Safer Internet Centre in Italia, il Centro italiano per la sicurezza in Rete.

Grazie alla collaborazione con i partner di “Generazioni Connesse”, tra i quali spiccano l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, la Polizia di Stato, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e SOS il Telefono Azzurro, si svolgeranno webinar, laboratori digitali, dirette con esperti e la presentazione ufficiale delle nuove Linee di orientamento del Ministero dell’Istruzione per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Safer Internet Day 2022: oggi la Live dell’evento nazionale

L’evento nazionale si terrà al Ministero dell’Istruzione, alle ore 10.00, vedrà la partecipazione del Ministro Patrizio Bianchi e potrà essere seguito in diretta sul canale Facebook e YouTube del Ministero e di Generazioni Connesse (qui il link per seguire). In tutta Italia si svolgeranno poi attività promosse con i principali partner di “Generazioni Connesse”. Sono previsti webinar, dirette e interviste con esperti.

Tra i presenti, ci saranno anche i giovani “attivisti” dello Youth Panel, composto dai ragazzi di scuole iscritte a Generazioni Connesse in quanto rappresentanti di azioni virtuose italiane relative all’uso delle nuove tecnologie.

A seguire, ci saranno due webinar formativi, realizzati dagli esperti del Safer Internet Centre, dedicati a docenti e studenti: si parlerà di digital storytelling e web reputation, di nuove proposte didattiche per la cittadinanza digitale, di opportunità e rischi della Rete. Si dibatterà anche sulla quantità e sulla qualità delle ore passate in Rete dalle ragazze e dai ragazzi in Italia.

Intanto trapela qualche buona notizia: secondo i dati del report realizzato da Generazioni Connesse, infatti, si riduce il tempo trascorso online dai più giovani: il 42% delle e degli intervistati dice di stare collegato dalle 5 alle 10 ore al giorno, contro il 59% dello stesso periodo dell’anno scorso. Le ragazze e i ragazzi che si dichiarano “sempre connessi” scendono dal 18% del 2021 al 12% del 2022, complice anche il graduale ritorno alla normalità dopo le restrizioni del periodo della pandemia. In quest’ultimo anno è aumentato il numero di quanti e quante dichiarano di essere più informati sui rischi della Rete: il 55% dei giovani sostiene di aver ricevuto indicazioni sulla sicurezza online, soprattutto dai docenti.