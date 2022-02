Ferrari, sempre più connessa grazie alla tecnologia di Qualcomm

Ferrari e Qualcomm siglano un accordo strategico al fine di fornire le migliori soluzioni tech per le automobili della casa del Cavallino rampante.

Finalmente ci siamo: il chipmaker statunitense è pronto a lanciare la nuova piattaforma Snapdragon Digital Chassis per la casa del Cavallino; in poche parole, Ferrari e Qualcomm sono pronte a dare il “via” alla collaborazione del futuro per la digitalizzazione della casa automobilistica nostrana.

Ferrari e Qualcomm: come funziona la nuova piattaforma?

Come ben sappiamo, la casa automobilistica più famosa al mondo sta cercando da tempo di diventare una realtà sempre più digitale, connessa, interattiva, sicura e innovativa. Tenendo questo in mente, ecco che nasce la partnership strategica con Qualcomm Technologies, al fine di premere il pedale dell’acceleratore sulla trasformazione digitale del brand di automotive.

Ma cosa comporterà questa “fusione”?

Si legge che Qualcomm fornirà delle innovative soluzioni per le automobili che calcheranno le nostre strade nei mesi a venire, ma anche per il team di eSports e per quello di Formula 1. Sarà una collaborazione a 360 gradi. L’azienda userà lo Snapdragon Digital Chassis portando così le ultime novità tech sulle vetture stradali.

Non di meno, Qualcomm e i suoi partner svilupperanno per Ferrari delle soluzioni uniche, così da rendere i cockpt delle macchine unici nel loro genere, ma soprattutto connessi e smart.

Benedetto Vigna, AD di Maranello ha così annunciato la partnership:

Crediamo che l’innovazione richieda che i leader di mercato lavorino insieme. Grazie a questo accordo con Qualcomm Technologies, espandiamo le nostre conoscenze nelle tecnologie digitali e nelle aree del web 3.0 con un grande potenziale per l’automotive e il motorsport. Crediamo che le partnership di valore, e un’interpretazione distintiva della Ferrari, in ultima analisi, migliorino l’eccellenza del prodotto.”

In più, si legge che Qualcomm Technologies sarà un partner strategico Premium con la squadra della Scuderia Ferrari per il 2022. La tecnologia Snapdragon sarà installata sulle monoposto di ultima generazioner, le F1-75. Curiosamente, anche per mostrare ancor di più l’aspetto digital del brand, troveremo le soluzioni del chipmaker americano anche nelle attività di eSports.