DeGiro: cos’è e come funziona il sito web del momento

Conosciamo meglio DEGIRO, la piattaforma di investimento online la cui facilità di utilizzo l’ha resa popolare sul web.

DEGIRO è un broker ECN con sede ad Amsterdam, che consente ai propri clienti di investire in tutto il mondo con tariffe a prezzi molto competitivi. Nata nel 2013, l’azienda ha lanciato i suoi servizi online in Olanda e da allora si è allargata in 18 Paesi europei. Ciò ha consentito agli investitori privati di tutta Europa di beneficiare della sua struttura commissionale e avere accesso ai mercati di tutto il mondo, per scambiare diversi prodotti finanziari.

DEGIRO, un broker aperto a tutti

La particolarità di questa piattaforma di investimenti online, che conta attualmente più di 1.000.000 di investitori distribuiti a livello mondiale, consiste nel fatto che si rivolge praticamente a tutti, anche chi entra per la prima volta nel mondo del trading, che su DEGIRO può trovare il suo spazio grazie all’interfaccia user friendly e al supporto costante dello staff. Creando piattaforme e servizi di investimento di alta qualità, convenienti, trasparenti e accessibili, attraverso la combinazione di tecnologia e know-how finanziario, infatti, DEGIRO crea servizi finanziari all’avanguardia e convenienti per tutti.

Questo perché lavora attraverso una piattaforma online che permette un’ulteriore riduzione dei costi ai clienti. L’utilizzo che di solito va per la maggiore con questo broker è quello degli investimenti a medio-lungo termine: azioni, fondi di investimento, ETF e derivati.

Inoltre c’è la possibilità per chiunque di mantenere il conto a costo zero e la buona gestione fiscale. Diversamente dai suoi concorrenti, poi, molti dei quali offrono soltanto l’accesso ai mercati europei e americani, DEGIRO offre accesso ai mercati in Australia, Giappone, Hong Kong, e molti altri a livello globale. Questo fornisce ai clienti l’opportunità di beneficiare di una vera diversificazione internazionale degli asset. Per fare trading e approcciarsi ai mercati finanziari, soprattutto per chi è alle prime armi, può essere una buona base di partenza. Un punto di riferimento in un settore dove è fondamentale fare attenzione a muovere i passi giusti.