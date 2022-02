Che cosa cercano (e che cosa cercheranno gli italiani sui social)

Secondo il Global Digital Report 2022 pubblicato da We Are Social, gli italiani su internet ricercano più informazione, ma non solo.

We Are Social ha pubblicato l’edizione 2022 dell’interessante indagine annuale che traccia lo stato dell’arte del digitale nel mondo e nei singoli Paesi, e a riassumere cosa è successo negli ultimi dodici mesi in Rete. Nel suo Global Digital Report di quest’anno, realizzato come sempre con Hootsuite, tra i vari argomenti riguardanti nello specifico le abitudini Internet degli italiani, risaltano l’aumento dei nostri concittadini connessi a internet, che sono quasi 51 milioni (+1,7%), e quelle attive sulle piattaforme social, che sono oltre 43 milioni (+5,4%). Ma anche il fatto che, in generale, che gli italiani trascorrono un po’ meno tempo online. Questo valore, pur rimanendo alto (sopra le sei ore) cala di circa il 3% rispetto ad un 2020 in cui comunque c’è da dire che molti utenti si erano letteralmente riversati online per la questione Covid-19.

Cosa cercano gli italiani sul web?

Dal l’indagine emerge poi un quadro che vede gli italiani molto attivi sulla rete, soprattutto per quanto riguarda la ricerca di informazioni sugli argomenti di attualità o sui più disparati, oltre che di materiale per l’intrattenimento. Non c’è da stupirsi, considerando cosa abbiamo vissuto in questi ultimi due anni con la pandemia, che tra le motivazioni principali che portano le persone in rete ci siano la ricerca di notizie per tentare di rimanere al passo con le notizie e l’attualità, oltre che per trovare fonti alternative a quelle classiche.

Tuttavia, come accennato, anche il tempo libero è comunque importante, e in questo senso gli italiani contestualizzano il desiderio di ricercare l’ispirazione e nuove idee, e quindi anche capire il fai da te di queste attività che per molti sono nuove. In tal senso quasi il 90% delle persone guarda regolarmente video online, dai video musicali (47%), ai tutorial/how-to (37%) e comedy/meme (34) sono gli argomenti che compongono il podio virtuale.

Per effettuare le loro ricerche, più di un italiano su cinque utilizza gli assistenti vocali. Almeno ogni settimana. Nello specifico quasi una persona su tre cerca informazioni su brand, prodotti o servizi sui social media, mentre circa una su quattro, su base mensile, utilizza strumenti per la ricerca per immagini da mobile. Infine quasi tre italiani su dieci usano ogni mese degli strumenti di traduzione online. E poi ovviamente informazioni sui brand, magari per conoscere meglio un prodotto prima dell’acquisto, anche se quasi un italiano su tre si affida ai social networks per ottenere informazioni in merito a brand di suo interesse, con un leggero margine anche sui siti dei brand stessi.