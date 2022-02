L’allarme dagli USA: l’online gambling è sempre più diffuso tra i giovanissimi

Stando a dei recenti report, il gambling online, grazie ad alcune specifiche applicazioni, diventano sempre più diffuse fra i giovani.

Diverse app che attualmente offrono ai maggiorenni la possibilità di giocare online, fra scommesse sportive e casino, stanno venendo utilizzate sempre di più fra un pubblico giovanile. Il tutto avviene per il fatto che si tratta di gambling simulato, le quali permettono di utilizzare valuta finta, senza riscontro economico, o semplicemente scoprire quale sarebbe stato il guadagno nel caso in cui si avesse optato per la valuta reale.

Stando agli esperti, questo tipo di scommesse potrebbe portare parte del pubblico a scommettere per davvero, specialmente in caso di risultati positivi in ambiente simulato (il quale difficilmente trova poi riscontri quando si mette in gioco reale denaro).

Il gambling online è sempre più diffuso, soprattutto tra i giovani

Stando al professore di psichiatria Jeff Derevensky, il mondo del gaming e quello del gambling si stanno unendo sempre di più. Il download delle app di gambling è cresciuto da 33 milioni nel 2012 a 1,39 miliardi nel 2020, stando a un’analisi delle app Android di David Zendle, esperto degli effetti sui video giochi e sulle scommesse dell’università di New York.

Stando a quanto riportato, sui 1.132 giochi di casino accessibili analizzati, circa il 98% aveva un rating di età di 12 anni o meno. SI parla di applicazioni che possono infatti essere raggiunte facilmente sul Play Store, o da piattaforme come Facebook e Zynga, nel giro di davvero poco tempo, e che forniscono valuta virtuale da scommettere in pressoché in ogni gioco d’azzardo noto.

Trovate qui di seguito la dichiarazione di Kendall Baker di Axios, esperto di sport:

Le generazioni dei più giovani tendono a vedere le scommesse sportive con un gioco d’abilità, rispetto che d’azzardo, il quale ha invece una connotazione negativa. Dalle pubblicità in TV ai centri sportivi, scommettere è entrato del tutto nell’esperienza dei fan di tutte le età, il che l’ha reso mainstream e semplice.

Va sottolineato che ci sono comunque applicazioni che richiedono un limite di età da verificare per la registrazione, anche nel caso in cui si voglia procedere nei giochi con la valuta virtuale, ma che al momento restano comunque moltissime le possibilità accessibili dai minori.