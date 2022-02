Super Bowl 2022, i cinque spot più belli

Vediamo insieme quali sono i cinque spot più belli del Super Bowl 2022; citiamo anche un outsider, impossibile da dimenticare per noi millennials.

Non solo vip e eventi sportivi; il Super Bowl è anche la “competizione degli spot”; ogni anno, le aziende si sfidano a realizzare pubblicità uniche e emozionanti e, come sempre, le società tecnologiche sono quelle che investono la maggior quantità di denaro per la realizzazione. Vediamo i cinque ADV che ci hanno colpito maggiormente.

Super Bowl: ecco i cinque spot che ci hanno colpito

Partiamo dal primo; è stato commissionato da Amazon e vede protagonista la meravigliosa Scarlett Johansson insieme al marito Colin Jost. Nello spot vediamo una realtà parallela in cui Alexa può leggere la mente delle persone: ecco cosa accadrebbe.

Una delle domande che più spesso ci poniamo è la seguente: cosa da un significato alla nostra vita? Gli oggetti che vogliamo ma che non abbiamo? Expedia, con il suo nuovo spot avente come protagonista Ewan McGregor, mira a fornire una prima risposta, suggerendo che ciò che conta sono le esperienze che si vivono.

Menzione d’onore la riceve Will Smith con il suo spot volto a promuovere il reebot di Bel-Air, la sitcom che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Alzi la mano chi non sa il motivetto a memoria…

Come non citare il meraviglioso spot che vede come protagonisti Arnold Schwarzenegger e Salma Hayek Pinault che, trasformate in divinità, presentano la “magia” che vi è dietro il nuovo Sports Activity Vehicle BMW iX. La regia di questo lavoro è di Bryan Buckley, due volte candidato agli Oscar.

Per il provider di telefonia americano Verizon, vediamo Jim Carrey tornare a vestire i panni del “Rompiscatole”. Presto infatti, tornerà al cinema proprio con uno dei ruoli che l’hanno reso celebre negli anni ’90.

Come avrete visto, i protagonisti dei nuovi spot sono quasi tutti attori e attrici famosi/e degli anni ’90. Un ritorno alle origini?