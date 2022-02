Twitch cambia le regole sugli account

Dal il 1° marzo niente più riferimenti ad atti sessuali o droghe pesanti nei nomi utenti su Twitch.

Il noto sito di streaming video Twitch ha deciso di aggiornare la sua politica relativa alle linee guida per la creazione e l’uso di un account, per vietare l’uso di nomi utente che contengano riferimenti espliciti al sesso o alle droghe pesanti. “I nomi utente contano davvero su Twitch”, si legge in un post sul blog della piattaforma di proprietà di Amazon, “e data la loro visibilità sul sito, la piattaforma ritiene che i nomi utente devono mantenersi secondo uno standard universale e più elevato rispetto ad altri luoghi in cui le persone si esprimono. Per assicurarci che la nostra community sia sicura e inclusiva, i nomi inappropriati per gli account che violano le Linee guida per la community sono vietati”.

Twitch, cosa cambia dal 1° marzo

In base a questa nuova politica, quindi, che entrerà in vigore dal 1° marzo 2022, Twitch rimuoverà i nomi utente segnalati che includono “riferimenti ad atti sessuali, eccitazione, fluidi o genitali”, riferimenti a droghe pesanti, terrorismo, violenze e atti sessuali contro minori. Resistono, per adesso, termini come alcol, tabacco e marijuana. In caso di sospensione degli account, gli utenti “colpevoli” che hanno agito in buona fede, avranno modo di rimediare reimpostando il loro nome con un altro che soddisfi le linee guida.

Solo allora l’utente potrà continuare a utilizzare il proprio account. Twitch afferma di avere uno strumento che consentirà agli utenti di mantenere la cronologia, i sottotitoli, i follower e i bit dell’account.

In caso contrario, la società afferma che sospenderà gli utenti in maniera definitiva. Anche rinominando ripetutamente un account in violazione della politica sul nome utente si potrà andare incontro a ulteriori sanzioni nei confronti di un account, fino alla sospensione a tempo indeterminato. “Le sospensioni a tempo indeterminato vengono stabilite per i nomi utente e i nomi visualizzati che violano in modo palese gli standard delle nostre Linee guida per la community, o che sono abitualmente associati a comportamenti pericolosi e in malafede”.