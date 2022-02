Dating online: i consigli del Garante per evitare rischi

Quando cercate Cupido online, fate attenzione a non condividere troppe info per evitare di esporvi a qualche malintenzionato.

Il Garante della Privacy ha pubblicato un vero e proprio vandemecum per tutti coloro che frequentano dei siti per il dating o che utilizzano app per cercare la loro “anima gemella” online. L’Autorità cerca così di “istruire” le persone meno esperte sul come comportarsi rendendoli più consapevoli del fatto che, per quanto utili, questi servizi possono raccogliere, trattare ed eventualmente diffondere numerose informazioni personale, anche di carattere molto sensibile, come ad esempio le abitudini sociali e gli orientamenti sessuali. Ecco allora alcune piccole accortezze che è bene considerare quando ne fate uso.

Dating online, occhio a quali dati condividete

La prima cosa da fare per chiunque frequenti dei siti per il dating o utilizzi app a tema è leggere con grande attenzione l’informativa sul trattamento dei dati personali. In particolare, cercare di capire quanti e quali dati verranno raccolti, chi tratterà i dati personali e con quali finalità, per quanto tempo verranno conservati e se possono essere condivisi con terze parti per finalità commerciali o di altro tipo.

Al momento dell’iscrizione, fornire solo i dati indispensabili per fruire del servizio. Controllare le impostazioni privacy ed eventualmente disattivare ogni strumento di raccolta di informazioni non essenziali per utilizzare il servizio.

Laddove possibile e nel caso non sia indispensabile, limitare o bloccare la possibilità che la app di dating acceda alla memoria o ad alcune funzionalità (microfono, camera, ecc.) del proprio smartphone. Disattivare anche l’accesso ai dati di geolocalizzazione del tuo smartphone se non è assolutamente necessario per fruire del servizio.

Servizi dating, no ai minori

Considerare la possibilità di interagire inizialmente con gli altri utenti utilizzando un nick name o pseudonimo e di iscriverti non utilizzando la propria e-mail abituale, ma creandone una ad hoc, che magari non contenga riferimenti al proprio nome e cognome.

Per le stesse ragioni – e anche per evitare che la app o il sito di dating abbiano eventualmente accesso a ulteriori informazioni private – anche se è più facile e rapido, evitare di iscriversi tramite l’accesso ai propri profili social o ad altri servizi online (motori di ricerca, repository musicali, ecc.).

Poi bisogna fare moltissima attenzione sulla pubblicazione della propria foto nel profilo. Inoltre è consigliabile pensarci bene prima di caricare foto o video personali sulla app o sul sito di dating, oppure prima di condividerle in privato: una volta pubblicate o diffuse se ne perde il controllo. Non fornite a sconosciuti informazioni troppo personali e cercate sempre di essere prudenti.

Se possibile cancellate a periodi i dati eventualmente condivisi e aggiornate la vostra password. Infine evitare che i minori utilizzino app o siti per il dating, perché non sono a loro dedicati, ma soprattutto perché, in generale, i più giovani sono più esposti al rischio di finire vittime di malintenzionati o di diffondere inconsapevolmente dati sensibili, informazioni sul conto bancario o la carta di credito, ecc.