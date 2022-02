PosteMobile, torna la Creami Wow 30GB a 4,99 euro al mese

PosteMobile ripropone un suo cavallo di battaglia: l’offerta è valida per tutti coloro che si abboneranno entro il 20 Febbraio 2022.

PosteMobile torna a proporre l’interessante promozione Creami WOW 30GB a 4,99 euro al mese. L’offerta è valida per un periodo limitato, ovverosia da oggi fino al 20 Febbraio 2022. Per usufruire di questa promozione da parte dell’operatore virtuale di PostePay attivo su rete Vodafone, gli interessati possono accedere al sito ufficiale dell’operatore, scegliendo poi se acquistarla direttamente online oppure attraverso l’aiuto di un consulente telefonico.

Creami Wow 30GB di PosteMobile

Entrando nel dettaglio, l’offerta Creami WOW 30GB è valida per tutta la durata contrattuale e concede la massima libertà nella gestione della propria SIM. Oltre a chiamate ed SMS illimitati, sono ovviamente disponibili 30GB per navigare su rete 4G+ fino a 300 Mbps. Inclusi, inoltre, “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212. Costo di attivazione SIM 20€ con 10€ di traffico incluso.

L’offerta prevede inoltre il piano tariffario Creami NEXT 1 con 5GB base e un bonus di 25GB aggiuntivi, erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM. A partire dal 2° mese, l’erogazione avverrà contestualmente al rinnovo del piano. Sarà, quindi, possibile usufruire ogni mese di 30GB complessivi, che corrispondono a 30.720 credit.

All’esaurimento dei giga del piano la navigazione internet sarà bloccata. E’ possibile acquistare in qualsiasi momento l’opzione GIGA EXTRA che consente di continuare a navigare con 1 giga in più al costo di 1,99 euro. Il giga di navigazione incluso nell’opzione GIGA EXTRA è disponibile fino alla data di successivo rinnovo mensile del piano. Esaurito il giga, se non si è acquistato un ulteriore GIGA EXTRA sempre al costo di 1,99 euro, la navigazione internet sarà bloccata fino alla data di successivo rinnovo mensile del piano.