Snapchat: adv nelle stories e condivisione guadagni con i creator

Snapchat starebbe provando con un test un nuovo sistema di pubblicità inserite in mezzo ai contenuti stories con alcuni top creator.

Una piattaforma social viene scelta da un creator per le opportunità che concede: queste però non devono essere solo visibilità nuda e cruda, serve anche la monetizzazione. Per questo motivo Snapchat sta sperimentando un nuovo sistema di monetizzazione, inserendo delle pubblicità mid-roll nelle Snap Star Stories, così da permettere a questi content creator di monetizzare di più.

Per chi non lo sapesse, le mid-roll sono pubblicità che partono (letteralmente) a metà del contenuto, sfruttando il momento in cui una persona sta vedendo il video in questione per lanciare la pubblicità. La funzione non sarà obbligatoria, i content creator potranno scegliere se usarla o meno, ma in caso la risposta fosse positiva i proventi di queste pubblicità finirebbero nelle tasche del talent.

Snapchat sta sperimentando le pubblicità mid-roll sulle Stories

Ovviamente da questa procedura anche l’azienda ci guadagnerà qualcosa: ogni creator infatti ha un tariffario, una percentuale che cede all’applicazione, e ovviamente anche in questo caso ci sarebbe un accordo simile.

Se in questo modo quindi i creator potranno andare a guadagnare di più, portandosi in tasca qualche soldo extra sempre con i propri contenuti, anche le aziende avranno modo di vendere il proprio prodotto attraverso dei formati più funzionali: il mid-roll è infatti uno dei migliori sistemi utilizzati, basta guardare le pubblicità sui video lunghi di YouTube, o anche i più classici spot pubblicitari televisivi, inseriti tra le varie parti di un programma.

Mentre i vari social continuano a investire sulle funzionalità, Snapchat è da un po’ di tempo che investe per rendere la piattaforma un profitto per i creator: tra i vari fondi, supporti per i talent e addirittura il Marketplace dedicato, molti influencer lo hanno scelto – almeno oltreoceano – come piattaforma principale. Per ora queste pubblicità sono in beta testing e solo in America, ma tra poco tempo potrebbero diventare la norma.