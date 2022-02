MotoGP Unlimited: su Amazon Prime dal 14 marzo

MotoGP Unlimited sarà una docu-serie Amazon Exclusive con protagonisti tutti i campion della MotoGP, in arrivo il 14 marzo di quest’anno.

Prime Video di Amazon ha annunciato l’arrivo prossimo di una docu-serie dedicata ai campioni della MotoGP: si chiamerà MotoGP Unlimited e verrà rilasciata il 14 marzo in Italia, Francia, Spagna e in più di 170 Paesi e territori in tutto il mondo, compresi Regno Unito e Stati Uniti.

La docu-serie sarà prodotta da THE MEDIAPRO STUDIO in collaborazione con Dorna, e avrà 8 episodi da 50 minuti che esploreranno i piloti più importanti nel passato e presente di questa competizione sportiva.

Prime Video rilascerà il 14 marzo la nuova docu-serie MotoGP Unlimited

Tra i personaggi confermati all’interno abbiamo Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT), Marc Márquez (Repsol Honda), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team MotoGP), Johann Zarco (Ducati Pramac Racing), Maverick Viñales (Aprilia Racing Team Gresini) e Joan Mir (Team Suzuki Ecstar). Confermata anche la partecipazione dei direttori sportivi delle principali squadre.

La docu-serie sfrutterà filmati esclusivi della vita quotidiana di questi campioni, raccontando le loro storie, siano esse già scritte o ancora in fase di stesura. La lente d’ingrandimento sarà posta anche sui campioni in gara, parlando persino dei team e di tutto ciò che concerne questa competizione sportiva, fuori e dentro la pista.

Con questa MotoGP Unlimited, Amazon Prime Video prosegue la sua produzione di docu-serie dedicate al mondo sportivo: possiamo citare tra le tante Fernando, Six Dreams e l’acclamata serie All or Nothing.

Prime Video permetterà di vedere questo contenuto su tutti i dispositivi compatibili: sarà quindi visibile sull’app Prime Video su Smart TV, smartphone e tablet, Fire TV Stick e Apple TV, ma anche tramite PC, Chromecast, console di gioco o Vodafone TV. Per abbonarvi, potrete scegliere di pagare 3,99€ al mese, oppure optare per l’annuale a soli 36€. Ricordiamo che l’abbonamento fa parte del pacchetto Amazon Prime, che offre molti vantaggi per l’acquisto di beni sull’omonimo sito ecommerce internazionale.