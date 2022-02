MediaTek Dimensity 8000 batte il top di gamma di Qualcomm

Secondo quanto si osserva dai recenti benchmark di AnTuTu, si scopre che il nuovo Dimensity 8000 supera il top di gamma Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1.

MediaTek si sta preparando per lanciare nuovi processori dalle sue serie di processori Dimensity 9000 e Dimensity 8000. Tuttavia, prima del rilascio di qualsiasi smartphone alimentato dai suddetti chipset, segnaliamo che uno dei due SoC sopracitati è stato individuato su AnTuTu.

Il Dimensity 8000 di MediaTek è un mostro di potenza

Nella nota piattaforma di benchmarking, il nuovo chipset è stato avvistato con un punteggio impressionante di circa 820.000 punti. Sebbene ci siano processori più potenti, la serie Dimensity 8000 si posiziona comunque sotto la sua serie D9000 di fascia alta.

Tuttavia, questa CPU è riuscita a superare il processore di punta di Qualcomm del 2021, il SoC Snapdragon 888. Quest’ultimo ha ottenuto circa 800.000 punti su AnTuTu.

In precedenza, avevamo anche riferito che il Dimensity 9000 avrebbe potuto battere anche lo Snapdragon 8 Gen 1, quindi sembra che la formazione di nuova generazione di MediaTek sarà una scelta davvero intrigante per gli OEM di telefonia mobile.

Inoltre, i telefoni alimentati dal D8000 potrebbero essere un’ottima scelta per molti produttori, poiché offrirebbero grandi prestazioni ad un prezzo inferiore.

In particolare, i nuovi chip Dimensity 8000 e Dimensity 9000 sono progettati anche per essere efficienti dal punto di vista energetico senza compromettere le prestazioni. Quest’anno, vari brand dovrebbero presentare questo chipset, compresi OPPO, Vivo, Xiaomi, Honor e altri marchi.

Tenete presente che questo è ancora un benchmark e non riflette le effettive prestazioni del mondo reale in aree come i giochi o le attività sotto sforzo.

Il punteggio di 820.000 è stato condiviso anche dal noto tipster Digital Chat Station su Weibo (noto sito Web di microblogging cinese), il che significa che non è nemmeno un test ufficiale del marchio ed è probabilmente un primissimo test-benchmark.

Quindi vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori informazioni in merito, poiché forniremo più aggiornamenti non appena saranno disponibili.