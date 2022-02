Un adolescente a causa del ban indiano di Free-Fire

Pochi giorni dopo che il governo indiano ha bandito il battle royale Free-Fire, un adolescente di 14 anni in India si è tolto la vita: qui tutti i dettagli

Un ragazzo di 14 anni si è suicidato pochi giorni dopo il divieto di Free-Fire; le autorità competenti sospettano una dipendenza dal gioco per il giovane.

Perché l’adolescente si è suicidato?

Negli ultimi anni, numerosi casi di sfortunati decessi legati alla dipendenza dal gioco online hanno fatto notizia e oggi riportiamo con rammarico avvenimento che si è verificato in rete.

Si dice che il ragazzo fosse dipendente dal gioco battle royale recentemente bandito Garena Free Fire, e la polizia di Bhoiwada sta attualmente indagando per scoprire se è stato qualcosa di correlato al videogame che ha portato il ragazzo a fare questo passo estremo.

Secondo la Polizia, il padre del ragazzo, che lavora come stilista per un privato, ha ricevuto una telefonata dal figlio domenica alle 19:22. Il padre non ha potuto rispondere mentre viaggiava con la moglie, secondo quanto riportato dall’Hindustan Times. Quando pochi minuti dopo ha richiamato suo figlio, il ragazzo non ha risposto alla telefonata del padre.

Al ritorno a casa, i genitori hanno notato che la stanza del figlio era chiusa a chiave. Il padre ha dovuto rompere la cornice di vetro sopra la porta per aprirla, dopodiché l’uomo ha trovato il ragazzo morto all’interno della stanza. La polizia ha informato che il corpo è stato inviato all’ospedale KEM per l’autopsia.

Vijay Patil, il vice commissario di polizia, zona 4, ha dichiarato che “l’indagine preliminare ha rivelato che il ragazzo era dipendente dal gioco online Free Fire, ma cosa lo abbia spinto esattamente a compiere il passo estremo è ancora un mistero“.

Tuttavia, sia i genitori che gli insegnanti della scuola del ragazzo hanno affermato che il ragazzo non ha mai mostrato alcun segno di dipendenza. Hanno affermato che era uno studente brillante e appassionato di cricket.

La polizia ha anche affermato che “il gioco online da cui era dipendente doveva essere giocato in gruppo. Quindi stiamo cercando di scoprire chi erano i suoi amici e chi erano i suoi co-giocatori nel gioco per accertare se durante la partita sia successo qualcosa che lo abbia portato a fare il passo drastico“.

Con questo in mente, la polizia ha inviato il cellulare del ragazzo al laboratorio forense per recuperare i suoi dati. I rapporti iniziali hanno rivelato che il ragazzo navigava principalmente su siti Web relativi al gioco Free Fire e al cricket.

Jitendra Pawar, ispettore capo della polizia di Bhoiwada, ha dichiarato:

Non è stata trovata nessuna nota scritta dal ragazzo. Non viene trovato nulla di importante dalle sue conversazioni mobili con i suoi amici. I suoi insegnanti dicono che era studioso. Anche i suoi genitori non si sono lamentati di nulla di sospetto.

Le indagini sono ancora in corso per capire se sia stata davvero la dipendenza da questa applicazione a spingere l’adolescente a compiere questo passo drastico o se fosse dovuto a qualche altro motivo.