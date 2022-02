Ecco perché il nuovo album di Kanye West non arriverà su Spotify e Apple Music

Kanye West ha dichiarato che il suo nuovo album, Donda 2, non approderà sui servizi di streaming più blasonati come Apple Music e Spotify: ecco perché.

Kanye West non vuole rilasciare in streaming il nuovo album. Dovrete acquistare un dispositivo di ascolto da oltre 200 dollari per ascoltare le nuove canzoni del cantante americano…

Kanye West: perché una simile mossa?

L’artista precedentemente noto come Kanye West ha annunciato che il suo prossimo album – che sarà presentato in anteprima a Miami il 22 febbraio – sarà disponibile solo sul suo dispositivo di ascolto Stem Player e non sui servizi di streaming più blasonati come Spotify e Apple Music.

Giovedì sera, in una raffica di post su Instagram, West ha spiegato la sua decisione, accusando i servizi di streaming di ridurre il valore della musica.

“Donda 2 sarà disponibile solo sulla mia piattaforma, Stem Player. Non su Apple Amazon Spotify o YouTube“, ha scritto in un post che includeva un’anteprima di presumibilmente una nuova canzone. “Oggi gli artisti ottengono solo il 12% dei soldi guadagnati dall’industria. È tempo di liberare la musica da questo sistema oppressivo. È tempo di prendere il controllo e costruire il nostro“.

“Dopo 10 album ho avuto meno di 10 contratti. Ho rifiutato un contratto Apple da cento milioni di dollari“, ha aggiunto in un altro post. “Nessuno può pagarmi per essere mancato di rispetto. Abbiamo fissato il nostro prezzo per la nostra arte. Le aziende tecnologiche hanno reso la musica praticamente gratuita, quindi se non fai merchandising, sneakers e tour… non mangi“.

Cos’è Stem Player?

Stem Player, rilasciato nel 2021, consente agli ascoltatori di isolare vari elementi di una canzone (come voce, basso e batteria) per creare il proprio mix. I fan possono creare versioni a cappella o strumentali dei loro brani preferiti, o disattivare steli specifici per alterare un paesaggio sonoro.

Il dispositivo a forma di disco è dotato di altoparlanti integrati e quattro linee illuminate per mostrare il volume di ogni stelo. Viene venduto a 200 dollari e originariamente spedito con il primo “Donda” già caricato.

Se “Donda 2” sarà un’esclusiva di Stem Player, West si unirebbe alla crescente lista di artisti e podcaster che stanno fuggendo da Spotify nelle ultime settimane. La società tecnologica è stata coinvolta in polemiche, finendo per aver ospitato il podcast di Joe Rogan che è stato accusato di disinformazione sul coronavirus, per non parlare del suo modello di pagamento che secondo molti autori, sottopaga i musicisti.