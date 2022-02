Hosting e-commerce: su Keliweb sconto del 50%

Stai cercando un Hosting e-commerce di livello? Keliweb offre il 50% di sconto sul piano specifico per chi vuole fare business online.

Gli e-commerce sono ormai il principale modo per vendere beni e servizi online. Si tratta di una soluzione a portata di tutti che permette di mettere in vetrina sul web ciò che un’attività commerciale ha da offrire con un pubblico potenzialmente sterminato come quello della rete.

Affinché una piattaforma di questo tipo porti clienti in quantità, deve però avere alcuni precisi requisiti. L’hosting infatti, deve poter garantire una velocità del caricamento delle pagine elevata e, allo stesso tempo, offrire un’adeguata protezione da eventuali attacchi esterni.

La concorrenza è infatti elevata e, poter contare su un server affidabile è una priorità assoluta. In un contesto del genere, gli hosting e-commerce di Keliweb rappresentano un’alternativa interessante, tanto più visti i recenti sconti proposti dalla piattaforma stessa.

Hosting e-commerce Keliweb: scelta importante a metà prezzo

Keliweb offre un servizio su misura per chi intende aprire il suo negozio digitale. Si tratta del piano EC3, con VPS e-commerce. Stiamo parlando di una sottoscrizione che va a soddisfare pressoché qualunque esigenza in tal senso, da Prestashop a WooCommerce fino a Magento.

Il pacchetto include, oltre al dominio gratuito, anche 150 GB di storage su SSD, 8 GB di RAM dedicati e un processore 4 vCore. La possibilità di aggiungere un numero illimitato di domini, la gestione attraverso cPanel e i certificati SSL e HTTP/2 vanno a definire un’offerta completa, perfetta per chi vuole fare business online ad alto livello.

I backup ogni 24 ore dei siti ospitati e la protezione Anti-DDoS sono poi garanzie sotto il punto di vista della sicurezza che non vanno sottovalutate.

Il costo abituale del piano EC3 risulta essere 948 euro all’anno ma, grazie agli sconti di cui parlavamo in precedenza, è possibile acquistare la sottoscrizione con il 50% di sconto, ovvero a 474 euro all’anno (IVA esclusa).

Rispetto all’affitto di un locale e ai costi di un negozio fisico, questa cifra risulta più contenuta e offre potenzialmente una visibilità molto più elevata.