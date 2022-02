Oppo Pad è sempre più vicino

Oppo ha svelato la prima immagine teaser del nuovo Oppo Pad, confermando l’esistenza del device, che sembra verrà svelato in poco tempo.

Mentre eravamo in attesa di scoprire maggiori dettagli in merito all’Oppo Pad, dispositivo particolarmente chiacchierato, sono arrivate finalmente le prime informazioni ufficiali. Parliamo nello specifico di una foto del dispositivo svelata sulla piattaforma di Weibo, social network cinese che ha permesso agli utenti di poter ammirare il dispositivo fin da subito in anteprima, scoprendo che il primo tablet della compagnia avrà modo di supportare uno stilo, come ampiamente anticipato grazie ai molti leak emersi in rete.

Stando a quanto confermato dalla compagnia, seppur al momento non ci sia ancora una data di lancio precisa per il nuovo gioiellino, avremo modo di mettere mano su questo già nella prima metà del 2022, verosimilmente quindi già nel giro di qualche settimana, seppur sia ancora il caso di aspettare la conferma ufficiale dell’evento di presentazione al fine di ricevere tutte le conferme necessarie in merito alle specifiche tecniche del gioiellino.

Il Pad di Oppo sembra essere sempre più vicino

C’è da dire che risulta abbastanza probabile che il dispositivo avrà modo di rivelarsi in tutto il suo splendore nel corso dell’imminente evento della compagnia, che si terrà nella giornata del 24 febbraio 2022 e permetterà di poter finalmente scoprire di più in merito ai Find X5, telefoni anch’essi ampiamente anticipati grazie ai molteplici leak.

Parlando del nuovo dispositivo, seppur non ci siano dettagli precisi, troviamo già grazie al primo teaser la conferma che la compagnia ha già pensato ad almeno due colori per il lancio, una sfumatura di lilla e una di nero, seppur resti possibile che ulteriori varianti verranno confermate nel corso dell’evento di presentazione dell’Oppo Pad.

Resta quindi da vedere quale sarà il sistema operativo utilizzato, verosimilmente si parlerà di Android, come anche le specifiche delle fotocamere e del nuovo stilo della compagnia, mentre siamo in attesa di ricevere conferme in merito anche al SoC che verrà scelto per fornire potenza al dispositivo e alle potenzialità della batteria.