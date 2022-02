Lenovo registra un trimestre da record: il migliore di sempre

Strategia e investimenti in innovazione alla base di una crescita definita dall’azienda “sostenibile e profittevole”.

Lenovo Group ha annunciato oggi i risultati trimestrali per il Gruppo. E si tratta di numeri da record, con massimi storici sia per profitti che per ricavi e il primo trimestre da 20 miliardi di dollari. L’attenzione dell’azienda sull’innovazione e sulla redditività, supportata dalla sua eccellenza operativa, ha contribuito a superare le sfide del settore nella supply chain, e ha generato una rapida crescita e redditività in tutti i principali gruppi di business e aree geografiche.

“Lenovo continua a cogliere le opportunità generate dall’accelerazione del processo di trasformazione digitale e intelligente, siamo molto ben posizionati grazie alla nostra nuova architettura IT e alle funzionalità Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence“, ha affermato Yuanqing Yang, Presidente e CEO di Lenovo. “Ancora una volta, abbiamo dimostrato che l’innovazione, la strategia di trasformazione e la solida esecuzione di Lenovo possono promuovere costantemente aumenti di redditività sostenibili per il futuro”.

Lenovo, numeri da record

Secondo il report pubblicato dall’azienda, Lenovo ha registrato prestazioni significativamente migliorative anno su anno. L’utile netto è cresciuto a un tasso di oltre il 50% per il sesto trimestre consecutivo, con il terzo trimestre in crescita del 62% su base annua, raggiungendo un record di 640 milioni di dollari. Il margine di utile netto è migliorato di quasi un punto, sulla buona strada verso l’obiettivo del Gruppo di raddoppiare in tre anni.

L’utile ante imposte raggiunge la cifra record di 855 milioni di dollari, in crescita del 45% su base annua, e il fatturato del Gruppo ha continuato nella traiettoria di crescita raggiungendo la cifra record di 20,1 miliardi di dollari, in crescita del 17% su base annua.

Come anticipato prima, Lenovo continua a puntare in modo significativo nell’innovazione, con investimenti in ricerca e sviluppo nel trimestre in aumento del 38% su base annua, come parte del più ampio impegno dell’azienda di raddoppiare quelli in ambito ricerca e sviluppo in tre anni. Gli investimenti sono mirati a guidare la trasformazione in corso di Lenovo in una società di soluzioni e servizi.