LinkedIn lancia il suo podcast: ecco di cosa parla

LinkedIn lancia la propria rete di podcast; di fatto, sarà il co-fondatore Reid Hoffman a condurre uno spettacolo sull’imprenditorialità personale.

La piattaforma multimediale LinkedIn sta scavando più a fondo nel mondo dei podcast. In queste ore ha deciso di debuttare con una rete di podcast che presenta show interni del team di LinkedIn News con interviste a personaggi dei vari settori dell’imprenditoria.

Gli spettacoli, ovviamente, sono rivolti a un pubblico di professionisti. Si concentrano su diverse aree che spaziano dalla comprensione della tecnologia, alla gestione della salute mentale, fino alla spiegazione del processo di assunzione.

LinkedIn: un podcast speciale per l’impreditorialità personale

Reid Hoffman, co-fondatore e presidente esecutivo di LinkedIn, ospiterà un podcast sull’imprenditorialità personale chiamato “The Start-Up of You” che sarà presentato in anteprima questa primavera.

La società afferma che LinkedIn Podcast Network è un progetto pilota in costante evoluzione e si basa sul successo di Hello Monday, un podcast prodotto da LinkedIn News in cui l’ospite Jessi Hempel approfondisce la natura in evoluzione del lavoro. Ovviamente, tale show è propagandato sulle varie piattaforme di streaming on demand come Spotify e Apple Music.

Gli spettacoli sono supportati da pubblicità e lo sponsor iniziale è Verizon, l’ex società madre di Engadget.

La rete di podcast si collega ad altri prodotti di LinkedIn, come newsletter, eventi dal vivo, video e post, con l’idea che gli ospiti e il pubblico siano in grado di mantenere le conversazioni al di fuori degli show stessi; una bella moneta di interscambio che mira a favorire la connessione fra i diversi professionisti di più aree tematiche.

Gli ascoltatori potranno controllare direttamente i podcast su LinkedIn se seguono gli host e si iscrivono alle loro newsletter. Curiosamente però, gli show saranno disponibili anche su Apple Podcast, Spotify e altre piattaforme on demand. Vi invitiamo a restare connessi per ulteriori informazioni in merito.