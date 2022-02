Elon Musk esce dal “club” dei miliardari

Diversi motivi, fra cui il calo delle azioni di Tesla, hanno ridotto il capitale di Elon Musk, portandolo sotto i 200 miliardi di dollari.

L’uomo più ricco del mondo, Elon Musk, noto al mondo proprio per via della propria fortuna e delle aziende di successo che ha portato avanti nel corso degli anni, ha da poco subito diversi importanti scossoni al proprio capitale.

Fino a qualche tempo fa infatti, l’uomo era riuscito a raggiungere l’enorme soglia di 200 miliardi di dollari con la propria fortuna, risultando l’unico ad essere ancora a questo traguardo, un sogno purtroppo ormai andato per il momento in frantumi.

Elon Musk, il suo patrimonio ha subito un calo pazzesco

Come riportato nella giornata di mercoledì infatti, il CEO di Tesla e SpaceX ha visto la propria fortuna diminuire di 13,3 miliardi di dollari solamente nel 2022, principalmente per via del momentaneo calo del valore delle azioni di Tesla, stando a quanto spiegato da Bloomberg e dai propri indici sui milionari.

Si parla di un calo che non si vedeva dal mese di settembre, dato principalmente anche dai grossi scossoni mondiali che abbiamo visto in questo periodo, ultimo fra tutti, la terribile guerra partita dalla Federazione Russa contro l’Ucraina.

Al momento, il portafoglio dell’imprenditore si aggira sui 198,6 miliardi di dollari circa, stando alle stime di Bloomberg, di certo non una situazione catastrofica, ma comunque un calo davvero spaventoso che porterà di sicuro la compagnia a impegnarsi per riprendersi quanto prima possibile. Solamente nel 2022, è stato registrato che Elon Musk ha “perso” 71,7 miliardi di dollari, seguito dagli altri imprenditori della top 5 come Jeff Bezos, Bernard Arnault e Bill Gates, pur trattandosi del colpo più grosso che si sia visto considerando tutta la classifica.

Al momento, il distacco da Bezos (il fondatore di Amazon) di 30 miliardi di dollari circa permette ancora a Musk di risultare l’uomo più ricco al mondo, almeno per il momento, anche se ci sarà da vedere come continuerà il futuro di Tesla e delle proprie compagnie nel corso dei prossimi mesi, particolarmente incerto dopo i grossi cali visti di recente.