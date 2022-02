Ci sono altissimi probabilità che Realme GT Neo 3 arriverà sul mercato con il supporto alla ricarica rapida da 150 W: tutti i dettagli.

Nel corso dei giorni scorsi Realme GT Neo 3 è stato interessato da un importanti leak che ha messo in evidenza la probabile composizione della fotocamera posteriore, ma in queste ore un inedito leak svela che il nuovo e atteso device di Realme potrebbe arrivare con il supporto alla ricarica rapida da 150 W.

Il leaker Digital Chat Station, piuttosto affidabile sui movimenti dei colossi cinesi, ha svelato alcune informazioni molto interessanti sul nuovo device.

Realme GT Neo 3 arriverà con la ricarica rapida da 150 W?

Realme GT Neo 3 è stato scovato all’interno del database TENAA con i codici prodotto RMX3560 e RMX3562: il primo con una batteria da 4500 mAh e il secondo con una batteria da 5000 mAh. Con tutta probabilità solo il modello RMX3562 disporrà della ricarica rapida da 150 W, diventando così il primo smartphone al mondo a supportarla.

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, sembra che la nuova tecnologia di ricarica rapida sia in grado di caricare completamente una batteria da 4500 mAh in appena 12 minuti – ci stiamo sempre più avvicinando al momento in cui basteranno pochissimi minuti per poter nuovamente utilizzare uno smartphone per molte altre ore.

Realme GT Neo 3 dovrebbe montare un display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera punch hole centrale e sensore di impronte integrato. Per quanto riguarda la scheda tecnica, i leaker parlano del processore MediaTek Dimensity 8100 accompagnato da un modulo RAM fino a 12 GB e storage interno fino a 512 GB.

Come sistema operativo è altamente probabile che sarà presente Android 12 con la Realme UI 3.0 sin dalla prima accensione, mentre per il comparto multimediale si parla di una fotocamera tripla così composta: sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore macro/di profondità da 2 MP.

Non ci sono indicazioni circa l’eventuale prezzo di vendita, ma siamo certi che questa informazione verrà presto rivelata da uno dei tanti leaker.