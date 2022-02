Vivo X Note è un mostro di potenza… ed è gigantesco

Vivo X Note è la nuova proposta di punta del colosso cinese; vanta un pannello OLED da 7 pollici, risoluzione QuadHD, Snapdragon 8 gen 1 e altro ancora.

Un imminente telefono Vivo con numero di modello V2170A è stato approvato dall’autorità cinese 3C. Il tipter WHY LAB cinese ha affermato che questo device debutterà con il nome Vivo X Note nel mercato interno. Ha anche condiviso le specifiche chiave del dispositivo.

Secondo l’insider, il V2170A doveva essere lanciato in precedenza come NEX 5, ma adesso si scopre che verrà presentato come Vivo X Note. La sua certificazione 3C rivela che il terminale sarà spedito con un caricabatterie da 80 W. Il telefono ha anche ottenuto la certificazione TENAA, ma i suoi dettagli non sono ancora apparsi.

Vivo X Note: Specifiche tecniche (RUMOR)

Il device ospiterà un enorme display Samsung AMOLED E5 da 7 pollici con bordi leggermente curvi e un foro centrato. Offrirà una risoluzione Quad HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Nelle notizie correlate, il tipster Bald is Panda ha affermato che lo smartphone misura 168 x 76 x 9,2 mm e pesa 221 grammi. Non ci sono informazioni sulla fotocamera frontale del Vivo X Note. Il pannello posteriore del gadget ospiterà un’unità quad-camera con un sensore principale Samsung S5KGN1 da 50 megapixel, un obiettivo Sony IMX598 da 48 megapixel, uno snapper Sony IMX663 da 12 megapixel e una camera OV08A10 da 8 megapixel con zoom 5x.

L’X Note sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh che supporterà la fast charge cablata da 80 W. Sarà un telefono di punta alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1. Con importanti certificazioni alle spalle, l’X Note potrebbe debuttare già a marzo. Si ipotizza che il primo pieghevole del marchio arriverà nello stesso mese. Non ci sono dubbi: l’OEM cinese punta alla fascia premium del mercato; la compagnia potrebbe infatti volersi espandere sempre più in questo settore, non solo in Cina, ma anche nel resto del mondo.

Curiosamente, in Europa cresce sempre più e stringe partnership strategiche per attirare a sé sempre più utenti.