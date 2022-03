Cuffie Wireless Jabra Elite Active 5t a metà prezzo!

La piattaforma di Amazon permette per un tempo limitato di mettere mano sulle cuffie Jabra Elite Active 75t, che si presentano con ANC.

Le cuffie Jabra Elite Active 75t, adattabili sia per lo sport che per molti altri utilizzi, sono attualmente in forte sconto sulla piattaforma di Amazon. Per un tempo limitato infatti, è possibile portarsi a casa i gioiellini in questione, fruendo della spedizione gratuita di Amazon o del proprio abbonamenti Prime per più velocità nella consegna. Per soli 94,99€ potete quindi acquistare il device da Amazon, ben meno rispetto al prezzo iniziale di 179,99€.

I dispositivi si presentano con la certificazione IP57, la quale assicura un utilizzo senza problemi sia in caso di sudorazione, com’è nel caso dello sport, sia in caso di acqua, come ad esempio per la pioggia.

Le Jabra Elite Active 75t sono cuffie wireless con ANC

Le Jabra Elite Active 75t offrono la tecnologia nota come ANC (Active Noise Cancellation), e con la custodia garantiscono fino a 24 ore di autonomia, il che permette loro di durare per anche più di 2 o 3 giorni in caso di utilizzi limitati.

Sfruttando l’ANC si ha modo di “isolare” il mondo esterno per concentrarsi a pieno sui contenuti che si desidera ascoltare, dalla musica ai podcast, con il tutto che risulta regolabile in base al proprio udito sfruttando MySound e MyControls, oltre che disattivabile nel giro di solamente qualche secondo. Nella confezione, all’infuori delle cuffie e del box di ricarica, è presente un cavo USB di tipo C per quest’ultimo, e un set che comprende 3 copri auricolare aggiuntivi.

Vi consigliamo di approfittare subito di questo sconto su Amazon nel caso in cui steste già valutando l’acquisto, dato l’ottimo prezzo, o semplicemente siete alla ricerca di dispositivi di fascia medio-alta adatti anche per lo sport, che non mancano per fortuna di molte utili funzionalità da utilizzare. Sottolineiamo che, nonostante la presenza di varie colorazioni, quella blu è attualmente la meno costosa, con il prezzo che potrebbe invece salire di qualche euro per le altre.