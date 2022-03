WhatsApp, con questo trucco potete inviare messaggi senza apparire online

Lo sapevate che è possibile inviare messaggi a contatti di WhatsApp senza mostrare loro di essere online? E senza app esterne.

WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate al mondo. Anche per questo è tata molto utile durante i due anni di pandemia per mantenere i contatti con le persone care e non solo. Con l’’impossibilità di uscire, se non per motivi strettamente consentiti, effettuare riunioni e lezioni a distanza hanno reso l’app di messaggistica di Meta indispensabile, ancor più di quanto già non lo fosse. Ecco perché, tra le altre cose ,gli sviluppatori continuano ad arricchirla di nuove funzioni. Eppure anche senza questi ultimi aggiornamenti questa applicazione ha tanto da offrire. Piccole o grando soluzioni a volta nemmeno conosciute anche da chi l’adopera da tanto tempo.

WhatsApp: inviare messaggi senza apparire online

Lo sapevate, per esempio, che molti con WhatsApp è possibile inviare messaggi senza che il destinatario possa vedere il nostro stato online? Proprio così, e senza la necessità di usare app di terze parti, perché come detto sopra si tratta semplicemente di una delle tante funzioni di WhatsApp che per molti utenti rimangono semplicemente “nascoste”. Eppure, la privacy e la discrezione sono aspetti cui la maggior parte degli utenti presta molta attenzione.

Comunque sia, nello specifico, se volete inviare un messaggio senza far sapere a chi lo riceve che siete incollati davanti allo schermo del vostro smartphone, dovete aprire il menu delle Impostazioni del vostro cellulare (la procedura è uguale per dispositivi Android e iPhone) e attivate la Modalità aereo.

A quel punto, avviate WhatsApp, aprite la conversazione con un contatto, digitate il messaggio e uscite dall’app. Togliete ora la modalità aereo in modo da consentire all’applicazione, una volta connessa ad Internet, di inviare il messaggio senza però far apparire la scritta “online” o “sta scrivendo”. Come vedete, un metodo tanto semplice e veloce, quanto ingegnoso, se si vogliono inviare messaggi senza che gli altri si accorgano della vostra presenza online, magari in momenti in cui non avete voglia di “parlare”.