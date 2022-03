LOL 2: in arrivo una puntata bonus di 30 minuti

Lunedì 7 marzo arriverà una nuova puntata extra di LOL 2: Chi Ride è Fuori che raccoglierà mezz’ora di scene aggiuntive mai viste.

Mentre ieri abbiamo potuto finalmente vedere le ultime due puntate di LOL 2: Chi Ride è Fuori, ora Amazon Prime Video ha comunicato che le risate non sono ancora finite. Lunedì 7 marzo infatti arriverà una nuova puntata di LOL 2: Chi Ride è Fuori di mezz’ora, che presenterà tante scene tagliate e contenuti inediti.

Ricordiamo infatti che le 6 puntate dello show sono montate per l’occasione, mostrando la metà – se non di meno – di ciò che davvero è successo dentro quello studio. Ora, anche se non tutte, alcune di quelle scene arriveranno in una puntata extra.

Arriva una puntata extra di LOL 2 di ben 30 minuti!

La meccanica non è tanto diversa da quella adoperata la stagione scorsa: la differenza si trova nel fatto che l’anno scorso non uscì una puntata speciale, bensì ci furono delle piccole clip che potevano essere reperite all’interno di ogni puntata, che mostravano delle gag tagliate molto interessanti e divertenti.

Trenta minuti di contenuti inediti e momenti esilaranti mai visti prima, tratti dalla seconda stagione del comedy-show Amazon Original che sta entusiasmando il pubblico. Cosa avranno combinato ancora Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni? E Lillo? Come avranno reagito i due conduttori Fedez e Frank Matano?

La seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori è prodotta in Italia per Amazon Studios da Endemol Shine Italy ed è disponibile in esclusiva su Prime Video, in più di 240 Paesi e territori nel mondo. La serie è composta da 6 episodi, 4 che sono stati rilasciati giovedì 24 febbraio, e gli ultimi due – che hanno anche mostrato il vincitore – arrivati invece ieri. Inoltre, dal 15 marzo sarà disponibile in libreria LOL: Chi ride è fuori Cult Book, il libro, edito da Fabbri Editore, contenente giochi, quiz e curiosità̀ ispirati allo show che faranno rivivere i momenti più cult.