The Boys Presents: Diabolical arriva oggi, ecco tutti i dettagli

Mentre attendiamo l’arrivo della terza stagione della serie, oggi esce su Prime Video la mini serie The Boys Presents: Diabolical.

Arriva oggi sul servizio di Amazon, Prime Video, la mini serie The Boys Presents: Diabolical, una produzione antologica formata da 8 episodi che si ricollega all’universo narrativo di The Boys. Questa serie, composta da episodi della durata variabile tra i 12 e i 14 minuti, racconta storie inedite con un piglio particolare.

Già di suo la serie tv ha subito fatto scalpore per il suo modo violento di raccontare una trama legata ai supereroi (che decisamente non sono quelli che conosciamo in termini di nefandezze compiute), ma ora con questa serie antologica è pronta a raccontare 8 brevi storie, tutte con uno stile proprio. The Boys Presents: Diabolical è disponibile da oggi, 4 marzo, sul servizio streaming di Amazon Prime Video.

Gli 8 episodi sono stati scritti e diretti tutti da persone diverse, e vedono la comparsa di famosi autori di fumetti come Garth Ennis (che poi è l’ideatore del fumetto originale), ma anche Justin Roiland di Rick & Morty oppure Andy Samberg, comico e attore visto in Brooklyn Nine-Nine.

Presente poi un cast di doppiatori formato da nomi stellari come Don Cheadle, Kieran Culkin, Giancarlo Esposito ma anche Xolo Maridueña o Ben Schwartz. Tornano infine anche alcune delle star della serie, pronte a dare di nuovo voce ai personaggi che già interpretano nel live action.

The Boys Presents: Diabolical va quindi ad aggiungere delle trame antologiche al filone principale della serie, richiamando tanti stili diversi, uno per ogni episodio. Spiccano sicuramente il primo e il terzo, più vicini allo stile del fumetto, ma sono brillanti anche gli episodi 6 e 7, che si spingono sullo stile orientale mostrando nel primo caso un’animazione vicina agli anime giapponesi, nel secondo caso invece uno stile vicino all’horror coreano.

Ricordiamo che The Boys è ispirato all’omonimo best seller edito in Italia da Panini Comics composto da 6 volumi (più un extra uscito di recente), scritto da Garth Ennis (The Punisher) e disegnato da Darick Robertson.