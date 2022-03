Elden Ring: paga una camgirl per finire il gioco in compagnia

Sono state 40 ore, e sono passate in compagnia visto che questo giocatore di Elden Ring ha pagato una camgirl per finire insieme il gioco.

Giocare ai videogiochi è divertente, ancora di più se lo si fa in compagnia: per questo Chris, un ragazzo di 31 anni del New Jersey ha deciso di passare le sue 40 ore su Elden Ring pagando una camgirl 20.000 dollari.

Il videogiocatore ha giocato il nuovo titolo FromSoftware in blind (senza averlo mai giocato) e lo ha fatto in compagnia di questa camgirl su CamSoda. Quello che potrebbe sembrare come uno scherzo, un qualcosa atto solo a fare chiacchiera, in realtà ha generato interessanti risvolti.

Chris ha giocato 40 ore a Elden Ring con la camgirl Charley Hart

La ragazza, Charley Hart, ha seguito il ragazzo durante la sua run e non è la prima volta che fa qualcosa di simile: al The Sun ha infatti detto che spesso fa compagnia alle persone mentre giocano, cucinano, mangiano o fanno altre attività comuni, ma mai le era capitato di stare davanti ad uno schermo per 40 ore.

La spesa totale di Chris è stata di 15.200 sterline (20.160 dollari), e il ragazzo ha commentato dicendo:

Di solito gioco le campagne da solo in mutande e con un carico di carboidrati (pizza, fast food, ecc) mentre bevo energy drink. È stato bello avere Charley accanto nella mia traversata dell’Interregno. Abbiamo avuto modo di conoscerci meglio in modo intimo e di connetterci ad un livello superiore. Ho apprezzato la sua compagnia. Spero di poter replicare al prossimo grande gioco in uscita. È stato molto intenso. Ero molto determinato a finire il gioco. La prossima volta però dovrò fare delle pause.

Anche Charley Hurt ha commentato: