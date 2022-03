Stranger Things: il trailer svela il prossimo spin-off?

Mentre attendiamo l’arrivo della quarta stagione, il trailer di Stranger Things potrebbe aver svelato l’ambientazione del nuovo spin-off.

Mentre attendiamo con ansia l’uscita della quarta stagione di Stranger Things, pronti a salutare i nostri amici con la quinta e ultima, i Duffer Brothers hanno già espresso l’idea di voler esplorare l’universo della serie con nuovi personaggi, e forse un’ambientazione potrebbe averla suggerita il trailer.

Quello che potete vedere infatti, prima dei personaggi iconici della serie che abbiamo imparato ad amare, è un’ambientazione che ricorda gli anni ’50, e che probabilmente avrà qualche interconnessione con le avventure di Stranger Things 4.

Stranger Things 4 ha anticipato il primo spin-off?

Che sia una scena magari legata solo all’introduzione delle nuove location non c’è dubbio, ma rimane una perplessità: e se in futuro questo avesse funzione da gancio, magari mostrandoci qualcosa che poi potremmo rivedere?

Ricordiamo che in alcuni film horror è stata fatta una mossa simile, con le storie dedicate a Ed e Lorraine Warren, che abbiamo visto in Annabelle e The Conjuring. Il teaser che fa pensare a tutto ciò è quello di Creel House che potete vedere qui sopra.

Ciò che si vede è una famiglia felice che si sta trasferendo in una casa in periferia: il problema sembra però essere legato all’abitazione, che presenta degli avvenimenti sovrannaturali che poi mostrano il padre di famiglia in piedi, davanti alla porta, con i due bambini sdraiati per terra.

La stessa porta verrà poi usata da Steve, Dustin e compagni per entrare alla ricerca di nuovi misteri. Non si capisce se il paese è comunque Hawkins o qualche altro posto ancora da rivelare, ma fino a prova contraria quei personaggi sono rimasti nel loro paese d’origine.

Insomma, i Duffer Brothers hanno mostrato l’interesse di produrre altre storie – con altri personaggi – nell’universo di Stranger Things, con mostri e creature in comune, e probabilmente qualche idea è già sul tavolo visto l’avvicinarsi della fine dell’avventura di Undici e amici.