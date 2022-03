Elden Ring: ecco come sbloccare il New Game Plus

Scopriamo insieme cos’è il New Game Plus e come funziona in Elden Ring, nuovo gioco di FromSoftware uscito qualche giorno fa.

Uno dei videogiochi più chiacchierati del momento è senza dubbio Elden Ring, opera mastodontica di FromSoftware che vede il genio di Miyazaki, creatore di Demon’s Souls e Dark Souls, mettersi a lavoro in collaborazione con George R.R. Martin, scrittore de Il Trono di Spade. Il gioco presenta una modalità particolare, si chiama New Game Plus, e permette di fare alcune cose interessanti.

Il gioco di suo promette di occupare 30 ore per completare la storia principale, ma Elden Ring è popolato da una serie di “questline” secondarie da completare, il tutto senza suggerimenti o guide di alcun tipo. Per questo, e perché potreste sbagliare, il titolo propone il New Game Plus, modalità che permette di ripartire una volta concluso il gioco dall’inizio, ma con tutte le caratteristiche che avete raggiunto.

Elden Ring: scopriamo la modalità New Game Plus

Dopo aver finito il gioco per la prima volta e aver visto i titoli di coda, potrete allora ricominciare il gioco in modalità New Game Plus: in questo modo tutto quello che avete rimarrà tale (equipaggiamento, statistiche, ecc) ma rifarete il gioco da capo.

Per rendere la sfida più difficile, le statistiche dei boss scaleranno dandovi nemici più tosti: la parte più interessante però riguarda il set di mosse, che in alcuni casi potrebbe variare per dare una sfida ancora più difficile (di quanto sia il gioco in partenza).

Se siete amanti della trama e della sceneggiatura, potrete infine fare scelte diverse durante la vostra seconda partita, così da vedere come si dipanerebbero gli intrecci in caso di opzioni diverse. Ricordiamo che Elden Ring permette di fare New Game Plus sette volte, e in ognuna di queste i nemici diventeranno più potenti, dandovi davvero del filo da torcere (e magari sorprendendovi con dei segreti che Miyazaki ha nascosto solo nelle run più avanzate del gioco).