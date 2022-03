God of War: Prime Video produrrà la serie tv?

A quanto pare sembrerebbe che Prime Video stia negoziando per la produzione di una serie tv dedicata al videogioco God of War.

I videogiochi continuano a conquistare il mondo del piccolo e grande schermo: ora è il turno di God of War, videogame di Santa Monica Studio che sembra in procinto di arrivare come serie tv su Prime Video, il servizio streaming di Amazon (potete iscrivervi gratuitamente per 30 giorni cliccando qui).

Il famoso franchise vede il protagonista Kratos, alle prese con una vendetta sanguinolenta dopo che il dio greco per cui combatteva, Ares, lo ha ingannato facendogli uccidere la sua stessa famiglia. Solo di recente il videogioco ha spostato il puntatore verso la mitologia norrena, sbarcando su PlayStation 4.

God of War potrebbe diventare una serie tv molto presto

Quello che Deadline riporta è che ci sarebbero trattative in corso tra Amazon Studios, PlayStation Productions e Sony Pictures Television: abbiamo visto come Amazon stia investendo molto sulle IP di libri e videogiochi, e per questo la possibilità che God of War diventi una serie del servizio Prime Video non è così impossibile.

Il team creativo dietro al progetto dovrebbe essere formato dai creatori di The Expanse, Mark Fergus e Hawk Ostby, affiancati dall’ideatore di The Wheel of Time (altra serie tv Amazon Prime Video ispirata ai romanzi di Robert Jordan), Rafe Judkins.

Le conferme per ora non ci sono ovviamente, quindi bisognerà aspettare un annuncio ufficiale da parte di qualcuno, ma se sommiamo la voglia di Amazon di acquistare IP importanti e quella di Sony e PlayStation di portare le proprie icone su piccolo e grande schermo, la possibilità è molto realistica. Rimane solo da capire chi potrà vestire i panni di un personaggio così iconico come Kratos.

Ricordiamo che poco tempo fa è uscito al cinema Uncharted, film ispirato all’omonimo gioco e sempre di PlayStation Productions, che ha visto Tom Holland nei panni di Nathan Drake, cacciatore di tesori alle prese con un mistero di rilevanza storica.