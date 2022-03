La Russia prepara la disconnessione web totale entro l’11 marzo?

L’operazione “disconnetterebbe” il Paese dal resto delle rete Internet globale. Di fatto, in Russia rinascerebbe la vecchia Cortina di ferro.

La notizia non è ufficiale e in un periodo come questo dove le fake news abbondano da una parte e dall’altra dei due schieramenti, va presa con le molle. Ma secondo indiscrezioni provenienti da ambienti vicini a diverse intelligence occidentali, e rilanciata dal profilo di Nexta TV su Twitter, la Russia avrebbe pronto un piano per trasferire tutti i server e i domini su hosting russi e quindi di “disconnettere” idealmente il Paese dal resto delle rete Internet globale. Una mossa conseguente anche ai continui attacchi informatici che il Paese sta subendo a causa della guerra in Ucraina.

La risposta della Russia

L’operazione pianificata dal Cremlino dovrebbe essere attuata entro l’11 marzo, almeno secondo le due pagine di documenti in russo pubblicate da Nexta TV che vengono attribuite a una non meglio precisata circolare interna tra ministeri, inviato dal viceministro dello sviluppo digitale, comunicazione e mass media Cernenko. Sempre secondo queste indiscrezioni, i russi starebbero raccogliendo anche una serie di dati dettagliati sull’infrastruttura di rete e dei siti, ma non è ancora chiaro a quale scopo.

Sull’argomento è però intervenuto nelle scorse ore il Ministero della Sicurezza Digitale russo che ha bollato come false e tendenziose queste notizie. “Non abbiamo alcuna intenzione di portare avanti una simile operazione, né abbiamo in programma di disconnettere la Russia da Internet globale”, ha dichiarato un portavoce.

A riportare la notizia è la ITAR-TASS, l’agenzia di stampa ufficiale russa, sul suo profilo Telegram. E poco fa è intervenuto anche il Ministro Andrei Chernenko in persona per ribadire il concetto: “Ci sono continui attacchi informatici ai siti russi dall’estero. Ci stiamo preparando per diversi scenari. Ma non ci sono piani concreti per disconnettere Internet dall’interno o trasferire siti web su server esistenti sul suolo russo”. Per evitare un’altra Cortina di ferro.