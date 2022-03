Gotham Knight: ecco i due protagonisti della serie tv

Sono trapelati i due attori protagonisti della nuova serie tv Gotham Knights, ambientata in un mondo dopo la morte di Batman.

Compaiono in rete i primi nomi del cast che comporrà la serie tv Gotham Knights della CW: questa, ambientata dopo la morte di Batman, vedrà un racconto alquanto particolare ma soprattutto con degli spunti originali.

La serie sarà ambientata a Gotham, ma in una città che ormai da anni conosce e riconosce il Cavaliere Oscuro: ciò che succederà però mescolerà le carte in tavola, visto che Batman verrà ucciso e partirà una caccia all’uomo.

Gotham Knights è una serie tv CW ambientata dopo la morte di Batman

Variety ha svelato i primi due nomi del cast, nonché dei due protagonisti della serie: saranno Tyler DiChiara e Fallon Smythe, che rivestiranno i ruoli rispettivamente di Cullen e Harper Row. Ecco le descrizioni dei due personaggi.

Harper Row viene descritta come “intelligente, acerba e spesso sottovalutata, bisessuale e con un taglio di capelli di colore blu, è un ingegnere provetto che può sistemare tutto, ma che vorrebbe sistemare la sua vita e quella di suo fratello”. Cullen Row invece è descritto come “un ragazzo che per anni ha nascosto la sua identità al suo genitore abusivo, e ora il ragazzo transgender si è stufato di essere tranquillo e educato. Intelligente e capace di leggere le persone e la loro natura, Cullen è pronto a combattere le sue battaglie”.

Gotham Knights racconterà un mondo dove Batman è stato ucciso, e le accuse cadono proprio sul figlio adottivo del Cavaliere Oscuro, Cullen, e su dei figli di alcuni noti supercriminali. Insieme dovranno fare squadra per ripulirsi la fedina penale, e allo stesso tempo combattere per i propri ideali e per la propria salvezza.

Gotham Knights condivide il nome con l’omonimo videogioco in arrivo, ma non ha alcun collegamento con quello, ne tantomeno è uno spin-off di Batwoman, altra serie CW. Con tutta probabilità però la serie sarà ambientata in un futuro prossimo dell’Arrowverse, e per questo potrebbe avere collegamenti interessanti con altri personaggi futuri delle serie.