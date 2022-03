Sam Raimi confermato per Doctor Strange 3 (e non solo)?

Obi-Wan Kenobi si mostra nel primo teaser trailer

Disney+ ha rivelato il primo teaser trailer legato a Obi-Wan Kenobi, la serie tv in arrivo il 25 maggio in esclusiva per la piattaforma streaming di Disney. L’annuncio è arrivato a sorpresa, e ha subito fatto saltare i fan dalla gioia.Il personaggio di Obi-Wan Kenobi non veniva visto su schermo dalla fine del terzo film