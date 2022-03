Il dongle di Motorola viene venduto al doppio del suo prezzo

Il dongle di Motorola con Android Auto viene venduto al doppio del suo prezzo dagli scalper online; questo è quanto emerge in rete in queste ore.

Secondo quanto si apprende, sembra che i bagarini stiano vendendo il famoso dongle di Motorola con Android Auto al doppio del suo prezzo originale.

Partiamo con ordine: l’OEM americano di proprietà di Lenovo ha svelato il suo primo prodotto per autovetture chiamato MA1; contiene Android Auto al suo interno ed è stato un successo tale che l’azienda ha dovuto dichiarare il “Sold Out” pochissime settimane dopo. È stato in vendita in molti mercati su diversi siti e piattaforme online, tra cui Amazon, dal mese di febbraio.

A chi si rivolge il dongle Motorola con Android Auto?

Bene: sappiate che questo prodotto è destinato agli utenti possessori di veicoli che dispongono della versione cablata dello stesso; il gadget è introvabile da diverso tempo, precisamente dal momento in cui è stato svelato nel mese di gennaio scorso. I preorder sono andati benissimo e hanno segnato il “tutto esaurito” in pochissime ore e le vendite lo hanno dimostrato. Su Amazon è introvabile da allora.

Ecco perché si apprende che molti bagarini stiano rivendendo il gadget ad un prezzo folle sul web; di listino costa 90 dollari, ma su internet e sui vari siti online lo si trova anche a 200 dollari, con venditori di terze parti che stanno beneficiando di questa carenza.

Non sappiamo come mai il dongle sia introvabile visto che SGW Global aveva dichiarato che non ci sarebbero stati problemi con le scorte e con il magazzino. Non sappiamo quale possa essere stata la causa di tutto ciò.

Lecito pensare che, dato che l’MA1 è introvabile da più di un mese, si possa pensare che ci sia stata una domanda superiore alle aspettative per l’azienda stessa. Curioso che, nonostante il prezzo folle propoto dagli scalpers, gli utenti lo vogliano acquistare comunque al prezzo a cui viene proposto. Come finirà questa storia? Restate connessi con noi per sapere i nuovi sviluppi.