Elon Musk: ecco il patrimonio del CEO di Tesla

L’uomo più ricco al mondo è Elon Musk: ma quanto guadagna e che patrimonio ha il CEO di Tesla e SpaceX, nonché fondatore di PayPal?

Elon Musk è l’uomo più ricco al mondo: quante volte questo discorso salta fuori in chiacchiere da bar, parlando di come lui o tanti altri miliardari (come Jeff Bezos) siano intenti a spendere cifre che la maggior parte delle persone non vede in una vita. Ma a quanto ammonta effettivamente il patrimonio di Elon Musk?

Partiamo dal presupposto che il nome di Elon Musk gira da moltissimo tempo: facente parte della fondazione di PayPal, il particolare personaggio ha poi creato Tesla, azienda pionieristica nella vendita di auto elettriche, e SpaceX, compagnia che sta trattando le principali attività spaziali commerciali.

Elon Musk possiede un patrimonio superiore ai 200 miliardi di dollari

Il patrimonio totale di Elon Musk supera i 200 miliardi di dollari: ad attestarlo è il Bloomberg Billionaires Index, che posiziona il CEO di Tesla al primo posto, seguito da Jeff Bezos di Amazon e Bernard Arnault di LVMH.

Il patrimonio netto di Elon Musk è di 206 miliardi di dollari, esattamente 21 miliardi di dollari in più di Bezos e 72 di Arnault. A conferma di questi valori ci sono poi altri indici patrimoniali come il Real time Billionaires di Forbes che conferma la classifica (con delle variazioni sui valori) e posiziona al quarto posto Bill Gates, fondatore di Microsoft.

Analizziamo ora la cronistoria legata a Elon Musk e al suo avanzamento patrimoniale:

1995: fondata Zip2 Corporation, una sorta di Google Maps

1999: vende Zip2 Corporation per 307 milioni di dollari contanti e 34 milioni di dollari in opzioni su azioni

Con i soldi Musk crea con il fratello X.com, che una volt afusa con Confinity diventerà PayPal

2002: dalla vendita di PayPal Musk guadagna 180 milioni di dollari

2002: fonda SpaceX

2003: fonda Tesla (che nel 2019 la Model 3 genererà entrate per 24,6 miliardi di dollari)

Ora Musk continua a procedere per la sua strada riguardo la mobilità elettrica (con progetti pensati anche per i trasporti pubblici) e prosegue la sua missione di rendere lo spazio una rotta commerciale con SpaceX.