Spider-Man: No Way Home, online i primi 10 minuti

Nell’attesa dell’uscita di Spider-Man: No Way Home in Home Video, Sony ha pubblicato i primi 10 minuti del film su YouTube.

Mentre attendiamo con ansia l’uscita il 12 aprile della versione in DVD e Blu-ray di Spider-Man: No Way Home, Sony ha rilasciato sul suo canale ufficiale i primi 10 minuti del film. Nonostante sia uscito al cinema, la versione Home Video si sta facendo attendere anche e soprattutto per le scene tagliate, che nel corso di questi ultimi giorni stanno facendo molto parlare.

Dopo gli incassi da record avuto al botteghino del cinema, adesso Tom Holland è pronto ad arrivare nelle case dei fan che ancora non hanno visto la terza pellicola dell’Uomo Ragno del MCU. Visto che poi lo spoiler legato ad un importante e amato cameo è caduto in prescrizione, giustamente Sony ha deciso di pubblicare quella parte del film

Spider-Man: No Way Home, i primi 10 minuti in video

Il cameo in questione è quello di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, l’avvocato che di notte indossa la sua identità mascherata di Daredevil (visto nella serie tv uscita su Netflix). Sebbene il personaggio ci sia per pochi minuti, la speranza che il Daredevil di Cox torni è alta, e ci sono molti indizi a riguardo.

Diretto da Jon Watts, il film vede nel cast Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Zendaya, Alfred Molina, Willem Dafoe, Jamie Foxx e Marisa Tomei. Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

