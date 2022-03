DAZN: con il 50% di sconto la festa del papà sarà indimenticabile

DAZN è il regalo perfetto per la festa del papà con il 50% di sconto per i prossimi tre mesi: l’occasione è valida fino al 21 marzo.

Quest’anno hai la possibilità di festeggiare la festa del papà al top sfruttando lo sconto del 50% con DAZN. Sì, proprio così: goditi gli ultimi 3 mesi di campionato della Serie A con un’offerta quasi ridicola al prezzo a cui viene proposta.

Infatti, fino al prossimo 21 marzo, hai la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a DAZN al prezzo speciale di 14,99 euro per tre mesi.

Festeggia la festa del papà con il 50% di sconto su DAZN

Per aderire all’offerta basta semplicemente effettuare il login sul sito di DAZN (attenzione: non è possibile accedere tramite l’app mobile) e utilizzare come metodo di pagamento quelli previsti dalla piattaforma di streaming.

Oltre alle ultime 9 giornate di campionato della Serie A – mai come quest’anno ci sono tantissime squadre di calcio in lizza per aggiudicarsi il primo posto in classica e la vittoria del campionato -, l’abbonamento in sconto permette anche di guardare contenuti imperdibili come il match Real Madrid vs Barcellona in programma al Santiago Bernabeu domenica 20 marzo, tutte le partite de LaLiga, l’OPEL Cup, la EFL Cup, la Copa Libertadores, Ligue 1 e 2, la Copa Sudamericana, la FA Cup e tantissimi altri appuntamenti sportivi per il baseball, l’hockey sul ghiaccio e non solo.

Ricordiamo che DAZN è disponibile sulle principali piattaforme mobile presenti sul mercato, iOS e Android, su smartphone, tablet, console (PlayStation 4, Xbox One e modelli successivi) e ovviamente anche sulle smart TV. È possibile connettere fino a 6 device mentre la trasmissione in simultanea è garantita solo per 2 dispositivi alla volta.

Al termine del periodo promozionale il costo mensile dell’abbonamento tornerà al suo valore standard di 29,99 euro salvo disdetta. L’offerta di DAZN è valida sia per i nuovi account, ma anche per quelli in pausa, e si può attivare con carta di credito, carta di debito o PayPal.

Infine, ti consigliamo di leggere il nostro articolo sulle cinque idee tech da regalare alla festa del papà.