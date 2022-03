Cashback targa: cosa c’è da sapere

Cos’è il Cashback targa che dal 15 aprile verrà lanciata in tutta Italia e che al momento è in fase di test in Liguria? Scopriamola insieme.

Alla fine il Governo Draghi ha deciso: niente più programma Cashback, che verrà rimpiazzato dal cosiddetto bonus bancomat. C’è però all’orizzonte una nuova misura abbastanza simile, seppur limitata a un contesto specifico, al momento in fase di test in una sola regione italiana: si chiama Cashback targa e entro la metà di aprile 2022 sarà avviata in tutta Italia.

Cashback targa 2022, cosa cambia?

Il programma Cashback, – lanciato in via sperimentale l’8 dicembre 2020 con un rimborso speciale dedicato agli acquisti natalizi e rimasto attivo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, – è stato un progetto, inserito all’interno del più ampio Piano Italia Cashless, nato con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di carte e applicazioni di pagamento, carte di credito e debito per favorire lo sviluppo di un sistema di transazioni digitale, sicuro, semplice e trasparente.

La nuova iniziativa è legata all’utilizzo delle autostrade e verrà attivata gradualmente su scala nazionale, dopo un primo periodo di prova che durerà circa un mese e riguarderà per adesso la Regione Liguria.

Dopo il primo mese di prova, sarà poi estesa al resto d’Italia, precisamente a partire dal prossimo 15 di aprile 2022. Ma in cosa consiste esattamente questo Cashback targa? In estrema sintesi, tutti i proprietari di veicoli che utilizzano i servizi Autostrade per l’Italia e che si troveranno a dover pagare un pedaggio lungo tratte soggette a ritardi dovuti a cantieri di manutenzione e ammodernamento sulla rete autostradale ASPI, potranno ricevere un rimborso cashback automatico, grazie alla targa della propria automobile.

Per beneficiare delle agevolazioni del nuovo servizio basterà infatti registrarsi sulla app Free To X, dopo averla scaricata e installata sullo smartphone (Android e iOS), inserendo i propri dati personali e la targa del veicolo di proprietà. Una volta eseguita la registrazione, la app notificherà in automatico i rimborsi a cui si ha diritto senza bisogno di fare alcuna richiesta. Dunque non viene richiesto l’utilizzo obbligatorio del Telepass o di altri sistemi di telepedaggio, né di inviare la foto dello scontrino del viaggio.