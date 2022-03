Snap, Ultra e Planet, ecco le nuove collezioni smart di Celly

L’italiana Celly presenta le sue ultime novità all’insegna di resistenza, innovazione, design e sostenibilità.

Celly – marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet – ha presentato tre nuovissime linee di accessori innovativi, di alta qualità e dal design moderno, pensati per accompagnare i consumatori in qualsiasi momento della giornata, liberando tutto il potenziale dei propri device sia mentre si lavora sia nel tempo libero: Snap Collection, linea Planet e Ultra.

Snap Collection: massima resistenza per le attività intense

Snap è la nuova collezione di supporti che, grazie al sistema di fissaggio a incastro con aggancio extra-sicuro, garantisce la massima stabilità e resistenza dello smartphone su qualsiasi strada e qualsiasi mezzo, facendone il compagno ideale per gli amanti delle attività offroad e dello sport all’aria aperta e di quanti hanno uno stile di vita attivo e uno spirito avventuroso.

È possibile scegliere tra una placca adesiva universale da applicare sul retro dello smartphone o una cover con sistema di aggancio integrato (compatibile con iPhone 13 e iPhone 13 Pro) che consentono di agganciare perfettamente lo smartphone al supporto prescelto, sia in posizione orizzontale sia verticale. Gli accessori della gamma sono molteplici e pensati per accompagnare i consumatori nelle più svariate escursioni. La linea, disponibile da maggio, sarà composta da:

Placca universale adesiva 9,99 €;

Cover con sistema di aggancio integrato 24,99 €;

Snapvent 24,99 €;

Snapmirror 39,99 €;

Snapmotorbike 39,99 €;

Snapflex 49,99 €;

Snapbike 29,99 €.

Celly Ultra, super sottile a prova di cadute

Ultra è la nuova cover dal design esclusivo, studiata per garantire la massima protezione per lo smartphone. Ogni dettaglio è messo a punto per offrire un’elevata protezione e un’incredibile resistenza agli urti, mantenendo uno stile elegante ed extra-sottile: il tutto in solo 2.8 millimetri di spessore. Grazie ai bordi ergonomici e alla texture antiscivolo, pensati per assicurare una presa salda, il device è sempre al sicuro. L’interno della cover è realizzato in microfibra, che garantisce una maggiore protezione delle superfici dello smartphone.

Inoltre, i bordi rialzati e rinforzati assicurano una maggiore protezione della fotocamera. Tuttavia, anche in caso di caduta accidentale, il dispositivo sarà al sicuro: Ultra, infatti, è testata per resistere a cadute fino a 2 metri. È possibile scegliere tra la cover Ultra e UltraMag: quest’ultima è ancora più smart grazie al modulo integrato Magsafe, compatibile con la nuova tecnologia di ricarica wireless di Apple, che consente di ricaricare comodamente il telefono senza l’ingombro di fili. Linea disponibile da marzo:

Cover Ultra 24,99 €; Cover Ultramag 29,99 €.

Planet: la linea realizzata in TPU al 100% riciclato

L’adozione di stili di vita più sostenibili e la realizzazione di scelte di acquisto nella quotidianità che guardano anche alla salute dell’ambiente rappresentano una priorità sempre più sentita tra i consumatori in tutto il mondo e di tutte le età. Planet è il progetto green di Celly, pensato per chi – anche nella protezione quotidiana dei propri device preferiti – cerca un’opzione più sostenibile per l’ambiente, senza rinunciare al massimo della sicurezza e del design. Con questa nuova gamma prende vita una produzione sostenibile di prodotti certificati dal Global Recycled Standard, che non solo garantisce l’impiego di materiali riciclati ma assicura anche la conformità a specifici criteri ambientali e sociali in tutte le fasi della produzione. Planet, inoltre, è totalmente eco-friendly, anche nell’imballaggio, essendo al 100% privo di plastica. Sono compatibili con iPhone 13 e iPhone 13 Pro (disponibile nei colori viola, rosso e nero) e con Samsung S22 (nei colori bianco e nero). Disponibili da maggio a un prezzo al pubblico consigliato a partire da € 14,99.