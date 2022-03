Ecco Insta360 ONE RS, la Action Cam più adattabile del mondo

Insta360 presenta la sua nuova action camera con obiettivo intercambiabile che offre versatilità all-in-one, senza compromessi.

Insta360 annuncia oggi la nuova ONE RS, una action camera con obiettivo intercambiabile che offre versatilità all-in-one, senza compromessi. Utilizzando un design composto da tre parti, batteria, processore e tre obiettivi sostituibili, il device si trasforma senza sforzo da una videocamera a 360 a una tradizionale action cam. Un nuovo obiettivo Boost 4K ad alte prestazioni con un sensore d’immagine da 1/2” 48MP offre video e foto grandangolari incredibilmente dettagliati, mentre un nuovo nucleo offre una stabilizzazione integrata migliore che mai, un audio più nitido e altro ancora. Insta360 ONE RS è disponibile da oggi su Insta360.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Ecco la Insta360 ONE RS

Il design modulare fa sì che il nuovo obiettivo e il nuovo nucleo siano compatibili anche con la precedente generazione ONE R, permettendo agli utenti di aggiornare la loro videocamera in totale flessibilità. La lente 360 da 5.7K genera infinite possibilità creative con l’effetto Invisibile del Selfie Stick e inquadrature a 360. Inoltre l’obiettivo grandangolare da 5.3K da 1 pollice progettato in collaborazione con Leica continua ad offrire una qualità d’immagine senza precedenti grazie al suo sensore. Non importa con quale obiettivo, la action camera è robusta e impermeabile fino a 5m.

La modalità Active HDR

Due nuove modalità innovative sono disponibili anche sull’obiettivo 4K Boost. La prima modalità è Active HDR, perfetta per gli sport d’azione. Mentre le modalità HDR su altre action cam sono limitate all’uso stazionario a causa di limiti tecnologici, Active HDR è specificamente progettato per l’azione. L’Active HDR mantiene il tuo video stabilizzato mentre ti muovi, riducendo l’effetto “ghosting” e rivelando i dettagli nelle luci e nelle ombre che altre videocamere d’azione si perdono. La seconda nuova modalità è la modalità Widescreen 6K. Sfruttando al massimo il sensore da 48MP, questa modalità registra in 6K ad altissima risoluzione con un classico rapporto 2.35:1 per un look widescreen cinematografico.

La lente 360 permette agli utenti di registrare video in terza persona incredibili. Grazie al design a doppia lente, il selfie stick viene automaticamente reso invisibile, ottenendo angolazioni impossibili come nei videogiochi. La stabilizzazione FlowState proprietaria di Insta360 è ora fornita attraverso l’hardware della videocamera per video più fluidi che mai. Con la stabilizzazione integrata migliorata, gli utenti possono ora condividere istantaneamente contenuti grandangolari stabilizzati sui social media senza doverli elaborare nell’app Insta360. Il livellamento dell’orizzonte a 360° è anche disponibile nell’applicazione Insta360 o nel software desktop.

Perfetta anche per il live streaming

Con un design robusto e l’impermeabilità IPX8 fino a 5 metri, ONE RS è costruita per andare ovunque tu vada. Anche al culmine dell’azione, i connettori ad alte prestazioni assicurano una connessione affidabile tra i moduli, e una serie di aggiornamenti hardware rendono il funzionamento della videocamera sempre fluido. ONE RS non è solo una videocamera d’azione. Diventa una videocamera a 360 gradi per il live streaming utilizzando l’applicazione Insta360, o una webcam quando è collegata ad un computer. La videocamera offre anche un enorme potenziale per futuri aggiornamenti hardware e funzionalità migliorate con il suo design modulare.