The Batman: quando e dove vederlo in streaming

The Batman è uscito al cinema il 3 marzo: ora tutti attendono l’arrivo in Home Video, e forse la data potrebbe essere vicina.

Mentre tutti parlando di The Batman, film di Matt Reeves uscito al cinema il 3 marzo 2022 e capace di dare nuova linfa al Cavaliere Oscuro cinematografico, molte persone attendono con ansia di scoprire i contenuti tagliati – come quello di Joker che circola in rete – ma soprattutto per rivederlo in streaming.

Anche se la data confermata ancora non esiste, abbiamo dei dati che ci permettono di sapere quando e dove potrebbe arrivare questo The Batman, oltre che in edizione fisica (potete prenotarlo cliccando qui a 30 euro in un’edizione completa con tanto di Contenuto Bonus esclusivo), in streaming.

The Batman: Home Video, Digital e Streaming

Iniziamo dalla data della versione fisica: The Batman arriverà in commercio il 30 giugno in varie edizioni fisiche. Oltre alla classica DVD, Blu-ray e 4K, ci sarà anche un’edizione limitata di Amazon che vi darà accesso ad un contenuto bonus extra, e una versione Steelbook 4K.

Per quanto riguarda invece la versione in streaming (digital home video), forse la data potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo. Jason Kilar, CEO di WarnerMedia, ha spiegato che l’intenzione dell’azienda è quella di mandare i film su HBO Max, servizio streaming americano, 45 giorni dopo l’uscita al cinema.

Se a questo ci mettiamo che Suicide Squad: Missione Suicida, uscito il 2 agosto in Italia, è arrivato sulle piattaforme di streaming (noleggio o acquisto) l’8 settembre, allora è molto plausibile che The Batman possa arrivare il 18 di aprile in streaming su Chili, Rakuten, Prime Video e ogni altra piattaforma che permette acquisti o noleggi di film. Ovviamente non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale, che dovrebb

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.